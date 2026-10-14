Berlin, ⁠14. Okt (Reuters) - Der Finanzausschuss des Bundestages hat den Weg freigemacht für die Frühstartrente, mit der eine staatlich geförderte private ‌Altersvorsorge bereits im Kindesalter eingeführt wird. Die endgültige Verabschiedung im Bundestag ist für ⁠Freitag ⁠geplant. Das Gesetz sieht vor, dass der Staat für Kinder ab dem Geburtsjahrgang 2020 eine monatliche Förderung von zehn Euro in einen Altersvorsorgevertrag zahlt.

"Diese ‌Koalition kann liefern", sagten die ‌finanzpolitischen Sprecher von CDU/CSU und SPD, Fritz Güntzler und Frauke Heiligenstadt, gleichlautend bei ⁠einem Presseauftritt. Besonders wichtig sei, dass alle ‌Kinder von der ⁠Förderung profitierten, auch wenn ihre Eltern keinen privaten Vertrag abschließen. In diesem Fall fließe das Geld in ‌eine Kollektiv-Anlage ⁠bei der Bundesbank und könne ⁠später abgerufen werden. Allein durch den Zinseszinseffekt könne aus der staatlichen Förderung bis zum Renteneintritt ein Betrag von mehr als 50.000 Euro werden.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)