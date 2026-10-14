Frachter sinken nach Angriffen nahe der Straße von Hormus

London/Dubai, 14. ⁠Okt (Reuters) - Nach einem Angriff nahe der Straße von Hormus ist Insidern zufolge ein Containerschiff gesunken. Es handele sich um die unter der Flagge Singapurs fahrende "GFS Pride", verlautete am Mittwoch aus Sicherheitskreisen in der Schifffahrt. Der Frachter habe eine Kapazität ‌von 2824 Standardcontainern (TEU). Bei der in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen Betreibergesellschaft war zunächst keine Stellungnahme zu bekommen. Die pakistanische Schifffahrtsbehörde warnte in einer ⁠nautischen Mitteilung ⁠vor treibenden Containern der gesunkenen "GFS Pride". Mit einer Kapazität von unter 3000 TEU gehört das Schiff eher zu den kleineren Frachtern, die vor allem für Zubringerdienste eingesetzt werden.

Nach Daten der UN-Schifffahrtsorganisation IMO ist die "GFS Pride" das zweite Handelsschiff, das seit Beginn des Krieges zwischen den USA und dem ‌Iran am 28. Februar in der Region gesunken ‌ist. Doch ebenfalls am Mittwoch drohte dieses Schicksal gleich einem weiteren Schiff: Der unter der Flagge von Antigua und Barbuda fahrende Schüttgutfrachter "Cape Dao" gehe nach einem ⁠erfolglosen Rettungsversuch unter, teilte die britische Risikomanagement-Gruppe Vanguard am Mittwoch mit. Das Schiff ‌war demnach bereits am 23. September von ⁠einem Projektil getroffen worden. Auch die ebenfalls in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Betreibergesellschaft der "Cape Dao" war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die iranischen Revolutionsgarden hatten am Mittwoch zuvor mitgeteilt, in den ‌Gewässern südlich der Straße von Hormus ⁠sei ein Frachter mit über 2500 ⁠Containern an Bord auf eine Seemine gelaufen und gesunken. Das Schiff sei in Brand geraten, teilte die Marine der Garden mit. Das Schiff habe versucht, eine nicht genehmigte und gefährliche Route zu befahren. Der Iran ändert Teheraner Regierungskreisen zufolge derzeit seine Taktik bei Angriffen auf Schiffe in der Region und will so mit anhaltend hohen Ölpreisen Druck auf US-Präsident Donald Trump ausüben.

(Bericht von Jonathan Saul, Renee Maltezou und der Redaktion ⁠Dubai, geschrieben von Elke Ahlswede, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)