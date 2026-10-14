Düsseldorf, ⁠14. Okt (Reuters) - Der Schweizer Hautpflegespezialist Galderma übernimmt für 1,5 Milliarden Dollar das US-Unternehmen ZO Skin Health. Der Kaufpreis werde vollständig in bar ‌bezahlt und aus vorhandenen flüssigen Mitteln sowie Bankdarlehen finanziert, teilte Galderma am Mittwoch mit. ⁠Galderma ⁠geht davon aus, dass die Übernahme im Jahr 2027 die bereinigte operative Marge leicht belasten werde, diese sich ab 2028 jedoch auf Gruppenniveau einpendeln dürfte. Der Abschluss ‌der Transaktion werde für das ‌vierte Quartal 2026 oder Anfang 2027 erwartet. ZO Skin Health ist auf ärztlich vertriebene ⁠Hautpflegeprodukte spezialisiert und erzielte in den zwölf Monaten ‌bis Ende Juni 2026 ⁠einen Nettoumsatz von rund 330 Millionen Dollar.

Reuters hatte bereits am Dienstag über den Deal unter Berufung auf Insider berichtet. ‌Mit diesem ⁠Schritt baut Galderma, an dem ⁠der Kosmetikriese L'Oréal einen Anteil von 20 Prozent hält, seine Präsenz auf dem US-Markt aus. Im August hatte das Unternehmen eine Zentrale für die USA und Lateinamerika in Miami eröffnet.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)