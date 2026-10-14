Gewinneinbruch bei Bank of America - Milliardenstrafe und flaue Geschäfte

14. Okt (Reuters) - Eine ⁠milliardenschwere Strafe und ein schwaches Kapitalmarktgeschäft haben der Bank of America einen Gewinneinbruch beschert. Der Überschuss sank im dritten Quartal um 17 Prozent auf 6,9 Milliarden Dollar, wie die zweitgrößte US-Bank am Mittwoch mitteilte. Wegen Versäumnissen bei der Geldwäschebekämpfung und anderer Verstöße muss die Bank rund 1,2 Milliarden Dollar zahlen. Die Summe ist das Ergebnis einer am Vorabend bekannt gegebenen Verständigung mit mehreren US-Behörden und die dritthöchste ‌Strafe, die das Finanzministerium jemals verhängt hat.

Auch operativ enttäuschte die Bank of America ihre Anleger. Unter Herausrechnung der Belastungen durch die Strafe lag das Ergebnis je Aktie bei 1,08 Dollar. Vom Finanzdatenanbieter LSEG befragte Analysten hatten im Schnitt 1,10 Dollar ⁠je Aktie erwartet. Der ⁠Kurs sank vorbörslich um 4,2 Prozent. Im bisherigen Jahresverlauf hatte das Papier bereits 1,9 Prozent verloren.

Das Institut litt unter einer Abkühlung an den Kapitalmärkten. Nach einem starken ersten Halbjahr hat sich die Dynamik dort verlangsamt, da ein anhaltender Ausverkauf am Anleihemarkt die Renditen weltweit auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten getrieben hat. Die Erträge der Bank im Handelsgeschäft fielen um fünf Prozent auf 5,1 Milliarden Dollar. Hier belastete vor allem ein schwächeres Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren, Devisen und Rohstoffen. Noch im vergangenen Monat hatte ‌das Management mit relativ stabilen Erträgen gerechnet.

Die Gebühreneinnahmen im Investmentbanking schrumpften um elf ‌Prozent auf 1,8 Milliarden Dollar, da die Bank in einigen lukrativen Geschäftsfeldern weniger gut aufgestellt war als Konkurrenten. In der weltweiten Rangliste für das Investmentbanking (league table) rutschte die Bank of America in den ersten neun Monaten vom dritten auf den vierten Platz ab. Allerdings können diese Gebühreneinnahmen ⁠von Quartal zu Quartal stark schwanken, da sie auch vom Abschluss einzelner Transaktionen abhängen.

MÄNGEL BEI KONTROLLEN

Finanzminister Scott Bessent rügte einen laxen ‌Umgang der Bank mit potenzieller Geldwäsche. "Wenn eine Bank dieser Größe ihren ⁠Verpflichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Einhaltung von Sanktionen nicht nachkommt, reichen die Folgen weit über ihre eigenen Mauern hinaus", erklärte Bessent. Das gesamte US-Finanzsystem werde dadurch erheblichen Risiken ausgesetzt. Die Bank habe bei der Erstellung von Compliance-Programmen ihren Erträgen Vorrang eingeräumt und sich zu sehr auf Anfragen von Außenstehenden wie Strafverfolgungsbehörden verlassen, anstatt eigene Kontrollen ‌durchzuführen.

Die Gesamtstrafe von rund 1,2 Milliarden Dollar summiert sich aus mehreren ⁠Einzelbeträgen. Die Bankenaufsicht OCC verhängte die höchste Zivilstrafe ihrer ⁠Geschichte in Höhe von 750 Millionen Dollar. Weitere 11,6 Millionen Dollar gehen an die Sanktionsbehörde OFAC, weil die Bank versehentlich Zahlungen verarbeitete, die gegen Sanktionen unter anderem gegen Russland und den Iran verstießen. Die Bank of America muss nun zudem einen unabhängigen Dritten beauftragen, vergangene Transaktionen zu überprüfen und unentdeckte Verdachtsfälle an die Behörde zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (FinCEN) zu melden.

Die Maßnahme gegen die Bank of America dürfte die negative Stimmung der Anleger verstärken, schrieb UBS-Analystin Erika Najarian in einem Kommentar. Zudem stelle sich die Frage, ob die Bank ihr Tempo bei Aktienrückkäufen im Volumen von rund sechs Milliarden Dollar pro Quartal beibehalten könne. In der vergangenen Woche hatten die Behörden wegen ähnlicher Mängel bei der Geldwäschebekämpfung eine Geldstrafe von 350 Millionen Dollar ⁠gegen die American Express National Bank verhängt, die Direktbanktochter des Kreditkartenanbieters American Express.

(Bericht von Pete Schroeder, Ismail Shakil und Saeed Azhar, bearbeitet von Jörn Poltz, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)