GNW-DD: Leo International Precision Health AG: Herr Leo Wang, Verkauf

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen
    ^Leo International Precision Health AG: Herr Leo Wang, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die
Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden
Personen,
14. Oct 2026 / 17:35 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in
enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
+----------+------+
| Titel    | Herr |
+----------+------+
| Vorname  | Leo  |
+----------+------+
| Nachname | Wang |
+----------+------+
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
+--------------+
| Aufsichtsrat |
+--------------+
b) Erstmeldung
3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur
Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
+---------------------------------------+
| Leo International Precision Health AG |
+---------------------------------------+
b) LEI
+----------------------+
| 529900R5095181VD8H48 |
+----------------------+
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments
+------+--------------+
| Art  | Aktie        |
+------+--------------+
| ISIN | DE0005490601 |
+------+--------------+
b) Art des Geschäfts
+---------+
| Verkauf |
+---------+
c) Preis(e) und Volumen
+-----------+---------------+
| Preis(e)  | Volumen       |
+-----------+---------------+
| 0,83 EUR  | 28.100,00 EUR |
+-----------+---------------+
d) Aggregierte Informationen
+----------+-----------------------+
| Preis    | Aggregiertes Volumen  |
+----------+-----------------------+
| 0,83 EUR | 28.100,00 EUR         |
+----------+-----------------------+
e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)
+------------+
| 12.10.2026 |
+------------+
f) Ort des Geschäfts
+---------------+
| Außerbörslich |
+---------------+
Ende der Mitteilung
--------------------------------------------------------------------------------
GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)
--------------------------------------------------------------------------------
+-------------+---------------------------------------+
| Sprache     | Deutsch                               |
+-------------+---------------------------------------+
| Unternehmen | Leo International Precision Health AG |
|             |                                       |
|             | Am Klopferspitz 19                    |
|             |                                       |
|             | 82152 Planegg / Martinsried           |
|             |                                       |
|             | Germany                               |
+-------------+---------------------------------------+
| Internet    | https://www.liphag.com                |
+-------------+---------------------------------------+
Â°
Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Wang On Group
Leo International

Das könnte dich auch interessieren

LBBW Produkt Basiswert-News
Im Überblick: Beliebte Aktien-/Index-Anleihen der LBBW12. Okt. · Landesbank Baden-Württemberg
Im Überblick: Beliebte Aktien-/Index-Anleihen der LBBW
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Ausflug ins Trading: Drei Dinge, die ich gelernt habegestern, 07:00 Uhr · onvista
Plus
Studie von Bain & Company
Analysten sehen 2,7-Billionen-Lücke bei KI-Umsätzen12. Okt. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehen11. Okt. · Acatis
Alle Plus-Analysen