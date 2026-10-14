Inflation verschreckt Wall Street. Starke Ergebnisse ignoriert.

Markus Koch · Uhr
Thema: KI
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Die September-Verbraucherpreise liegen vereinzelt über den Zielen der Wall Street und fallen heiß aus. Anleihemärkte reagieren allergisch, mit einer nun über 40 Prozent Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung am 28. Oktober. Die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen sind in Reaktion auf die Zahlen von 5,18 auf 5,31 Prozent gestiegen. Erschwerend kommt hinzu, dass wir in Reaktion auf selbst gute Quartalszahlen und Aussichten, überwiegend Kursschwäche sehen. Auch die Aktien von ASML können die anfänglichen Gewinne nicht halten. Goldman Sachs senkt vor dem Opening außerdem die Kursziele von Meta.

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