Insider: Lufthansa gewinnt Bieterrennen um portugiesische TAP

Lissabon/Berlin, ⁠14. Okt (Reuters) - Die Lufthansa kann Insidern zufolge bei der portugiesischen Fluggesellschaft TAP einsteigen. Die deutsche Airline erhalte den Zuschlag für einen Anteil von 44,9 Prozent ‌und habe sich damit gegen den Rivalen Air France-KLM durchgesetzt, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am ⁠Mittwoch von ⁠mehreren mit der Sache vertrauten Personen. Die Regierung in Lissabon habe dies im Kabinett beschlossen. Das Infrastrukturministerium lehnte eine Stellungnahme dazu ab.

Air France-KLM und die Lufthansa hatten im September ihre ‌endgültigen Gebote für die Beteiligung ‌eingereicht. Zuvor hatte die portugiesische Regierung beide Interessenten um Nachbesserungen gebeten. Die Privatisierung der Airline war im ⁠Juli 2025 neu gestartet worden. Nach Ansicht der ‌Regierung muss die Fluggesellschaft ⁠Teil eines Luftfahrtkonzerns werden, da EU-Beihilferegeln weitere staatliche Hilfen verbieten.

Für die Lufthansa sind vor allem Verbindungen nach Lateinamerika interessant, insbesondere nach Brasilien. ‌Lissabon soll als ⁠Drehkreuz gestärkt werden und die ⁠nationale Identität der Airline TAP wie bei anderen Töchtern der Gruppe gewahrt bleiben, hatte der Konzern in der Vergangenheit erklärt. TAP ist auch wegen ihrer Verbindungen in das portugiesischsprachige Afrika und in die USA attraktiv.

(Bericht von Sergio Goncalvez und Joanna Plucinska, Mitarbeit und geschrieben ⁠von Klaus Lauer, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)