Iraner im Zusammenhang mit Krieg hingerichtet

dpa-AFX · Uhr
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TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Justiz hat abermals ein Todesurteil im Zusammenhang mit dem Krieg vollstreckt. Ali Sina Mostafawi sei am Morgen durch Erhängen hingerichtet worden, berichtete die mit der Justiz verbundene Nachrichtenagentur Misan. Dem Mann wurde demnach zur Last gelegt, sich im Krieg den "bewaffneten Kräften des amerikanisch-zionistischen Feindes" angeschlossen zu haben.

Dem Bericht zufolge hatte er sich an "terroristischen Operationen" in der zentralen Wüstenmetropole Kerman beteiligt. Ihm wurde außerdem vorgeworfen, bei den Massenprotesten im Januar Videos und Bilder an "feindlich gesinnte Sender" geschickt zu haben. Der Darstellung bei Misan nach war er ein Anhänger der iranischen Monarchisten um Reza Pahlavi, den Sohn des 1979 gestürzten Schahs.

Im Iran sind sowohl im Zusammenhang mit dem Krieg als auch mit den landesweiten Demonstrationen zu Beginn des Jahres Dutzende Männer hingerichtet worden. Menschenrechtsgruppen kritisieren seit Jahren die rigorose Anwendung der Todesstrafe im Iran und werfen den Behörden vor, Hinrichtungen auch zur Einschüchterung einzusetzen./arb/DP/mis

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