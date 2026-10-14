IRW-News: Pulsar Helium Inc.: Pulsar Helium und Lunar Helium-3 Mining unterzeichnen Vereinbarung hinsichtlich Bewertung von Helium-3-Gewinnung bei Topaz

IRW-PRESS: Pulsar Helium Inc.: Pulsar Helium und Lunar Helium-3 Mining unterzeichnen Vereinbarung hinsichtlich Bewertung von Helium-3-Gewinnung bei Topaz

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Topaz-Bewertung peilt potenzielle neue kommerzielle US-Helium-3-Versorgung für Quantencomputing und nationale Sicherheit an

London, Vereinigtes Königreich / 14. Oktober 2026 / IRW-Press / Pulsar Helium Inc. (AIM: PLSR) (TSXV: PLSR) (OTCQB: PSRHF) (Pulsar oder das Unternehmen), ein auf Primär-Helium spezialisiertes Unternehmen, gibt bekannt, dass es eine Vereinbarung mit Lunar Helium-3 Mining LLC (LH3M) zur Bewertung der firmeneigenen Technologie von LH3M zur Abscheidung, Anreicherung, Gewinnung und damit verbundenen Verarbeitung von Helium-3 anhand von Daten und Heliumproben von Pulsars Vorzeigeprojekt Topaz im US-Bundesstaat Minnesota unterzeichnet hat. Die Zusammenarbeit peilt eine potenzielle neue US-Helium-3-Versorgungsquelle für Anwendungen im Bereich Quantencomputing und nationale Sicherheit an.

Das Ziel besteht darin, die technische Machbarkeit der Gewinnung und Anreicherung von Helium-3 aus Gas von Topaz zu bewerten, einschließlich technischer Verträglichkeit, Gewinnungsleistung, Produktreinheit, Betriebsanforderungen, Erwägungen zur Skalierung und vorläufiger Wirtschaftlichkeit. Das gestaffelte Programm kann zu Gesprächen über einen kontrollierten Pilotbetrieb und - falls die Vertragsparteien später eine separate endgültige Vereinbarung unterzeichnen - zu einem potenziellen kommerziellen Einsatz der Technologie von LH3M bei Topaz führen.

Helium-3 ist ein außergewöhnlich seltenes und hochgradig wertvolles Isotop, das als Kühlmittel in Verdünnungskältemaschinen verwendet wird, die es vielen führenden Quantencomputing-Systemen ermöglichen, bei Temperaturen nahe 0,01 Kelvin zu arbeiten. Ein sicherer Zugang zu Helium-3 ist daher von grundlegender Bedeutung für den Ausbau dieser Systeme sowie zur Unterstützung der US-Quantenkapazitäten und der nationalen Sicherheit. Es wird zurzeit auf spezialisierten Märkten für über 18 Millionen USD pro Kilogramm verkauft.

Die US-Versorgung mit Helium-3 hängt zurzeit von einer einzigen staatlichen Produktionsquelle ab: der Gewinnung aus dem radioaktiven Tritiumzerfall am Standort Savannah River des Energieministeriums, wobei Verkauf und Vertrieb vom Isotopenprogramm des Energieministeriums verwaltet werden. LH3M schätzt die jährliche US-Helium-3-Produktion auf etwa 1 bis 2 kg und den verfügbaren US-Bestand auf potenziell weniger als 5 kg. Genaue Zahlen werden nicht öffentlich bekannt gegeben. LH3M warnt, dass dieses begrenzte Angebot nicht ausreicht, um die prognostizierte kommerzielle Quantencomputing-Nachfrage im großen Maßstab zu decken, was eine wachsende strategische Schwachstelle in der Lieferkette schafft.

Wenn die Bewertung zeigt, dass Helium-3 wirtschaftlich gewonnen werden kann, könnte Topaz eine der ersten, wenn nicht die einzige kommerzielle US-Quelle für neu gewonnenes Helium-3 aus einer Erdgaslagerstätte werden. Eine solche Produktion könnte die begrenzte staatliche Versorgung ergänzen und dazu beitragen, den steigenden Bedarf beim Quantencomputing zu decken.

Über seine Rolle als Kühlmittel hinaus besitzt Helium-3 potenziellen zukünftigen Nutzen als Brennstoff für die Kernfusion. Die Helium-3-Fusion ist der einzige Weg zu global skalierbarer grüner Energie. Quantencomputing und nationale Sicherheit liefern die unmittelbare strategische Begründung für die Bewertung zusätzlicher Versorgung bei Topaz, während die Fusion eine längerfristige Möglichkeit darstellt.

Wie von Pulsar am 19. Januar 2026 bekannt gegeben, wurden Rohgasproben vom Bohrloch Jetstream #1 bei Topaz auf unabhängige Weise vom Noble Gas Laboratory der Geologiebehörde der USA (USGS) und dem Lawrence Livermore National Laboratory analysiert. Beide US-Bundeslabors bestätigten Helium-3-Anreicherungen von etwa 11,2 bis 11,9 Teilen pro Milliarde, was sehr genau mit den Ergebnissen der Woods Hole Oceanographic Institution übereinstimmt und eine starke Bestätigung der Helium-3-Entdeckung bei Topaz durch Dritte darstellt.

Thomas Abraham-James, Dr. Chris Salvino und Pulsars Helium-3-Experte Dr. Peter Barry nehmen am vierten NASA-USGS Offworld Resources Workshop teil, der von 13. bis 15. Oktober 2026 im NASA Ames Conference Center in Moffett Field, Kalifornien, stattfindet. Dr. Salvino wird heute, Mittwoch, 14. Oktober, von 11:30 Uhr bis 11:45 Uhr Ortszeit im Rahmen der Workshop-Sitzung Offworld Industry Concepts den Vortrag Helium-3: A Collapsing Global Supply Chain and the Race to the Moon halten.

Thomas Abraham-James, Chief Executive Officer von Pulsar, sagte: Unser Ziel ist klar: die Erschließung des Helium-3-Potenzials bei Topaz. Die unabhängige Überprüfung durch die USGS und das Lawrence Livermore National Laboratory hat ein starkes wissenschaftliches Fundament geschaffen, und diese Vereinbarung gibt uns die Möglichkeit zu bewerten, wie die Technologie von LH3M Helium-3 aus dem Topaz-Gas gewinnen und anreichern kann.

Da Helium-3 für über 18 Millionen USD pro Kilogramm verkauft wird, könnte eine erfolgreiche Erschließung einen hochgradig wertvollen und strategisch wichtigen Produktstrom neben unserer primären Heliumerschließung hinzufügen. Wir freuen uns darauf, diese Arbeit mit LH3M zu beginnen.

Chris Salvino, Chief Executive Officer von LH3M, sagte: Wir sehen eine zusammenbrechende Helium-3-Lieferkette genau zu dem Zeitpunkt, an dem sich das Quantencomputing dem kommerziellen Maßstab nähert. Helium-3 ist das Kühlmittel, das den Betrieb vieler führender Quantensysteme ermöglicht, und die Sicherung der Versorgung ist eine Priorität der nationalen Sicherheit, da die USA mit China um die Führung im Quantenbereich konkurrieren.

Pulsar hat Helium-3 bei Topaz unabhängig verifiziert und LH3M bringt eine eigene Abscheidungstechnologie ein, um diese Möglichkeit zu bewerten. Wenn wir eine wirtschaftlich tragfähige Gewinnung nachweisen können, könnte diese Zusammenarbeit dazu beitragen, eine wichtige neue US-Helium-3-Versorgung aufzubauen. Unser unmittelbarer Fokus liegt auf der Bewertung von Gewinnung, Reinheit, Skalierung und Wirtschaftlichkeit anhand der Daten und Proben von Topaz.

Bewertungsprogramm

Das Programm beginnt mit einer Auswertung der vorhandenen Daten zur Gaszusammensetzung sowie der Isotopen- und Analysedaten von Topaz. LH3M wird anschließend einen vorgeschlagenen Laborbewertungsplan ausarbeiten, der Technologie, Ausrüstung, Testprotokolle, Proben, Analysemethoden, technische Erfolgskriterien, Budget, Zeitplan sowie geltende Sicherheits- und behördliche Anforderungen berücksichtigt.

Der vorgeschlagene Phase-2-Plan wird voraussichtlich technische Erfolgskriterien hinsichtlich Helium-3-Reinheit, Gewinnung, Massenbilanz und Wiederholbarkeit enthalten. Das anfängliche Arbeitsziel der Vertragsparteien ist eine Helium-3-Reinheit von mindestens 95 %, vorbehaltlich der Vereinbarung im endgültigen Phase-2-Plan.

Wenn die Laborbewertung erfolgreich ist, werden die Vertragsparteien einen kontrollierten Pilotbetrieb im Rahmen einer separaten Vereinbarung erörtern und können endgültige kommerzielle Bedingungen für den Einsatz der Technologie von LH3M bei Topaz ausverhandeln. Pulsar behält das Eigentum an allen Proben von Topaz sowie an allen daraus gewonnenen Helium-3-, Helium- und sonstigen Materialmengen.

Die Bewertung befindet sich noch in einem frühen Stadium. Es gibt keine Garantie dafür, dass sie erfolgreich sein wird, dass ein Pilotbetrieb begonnen wird oder dass die Vertragsparteien eine kommerzielle Vereinbarung unterzeichnen werden.

Über LH3M

Lunar Helium-3 Mining LLC ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das eine integrierte Architektur entwickelt, um Helium-3 auf der Mondoberfläche - wo ein weitaus größeres potenzielles Vorkommen existiert - aufzuspüren, zu gewinnen, aufzufangen, abzutrennen und zur Erde zurückzuführen. Das Technologieportfolio des Unternehmens ist durch eine bedeutende Anzahl erteilter und angemeldeter internationaler Patente geschützt. LH3M unterstützt das Projekt Topaz von Pulsar als nächsten Schritt auf dem Weg zu einer potenziellen kommerziellen Helium-3-Produktion und entwickelt gleichzeitig seine Mondarchitektur weiter, um längerfristig wesentlich größere Mengen zu liefern. Diese Bestrebungen unterstützen Quantencomputing, strategische Initiativen der Bundesregierung und global skalierbare grüne Fusionsenergie. Dr. Chris Salvino fungiert als CEO und Chief Engineer des Unternehmens. Weitere Informationen finden Sie hier: WWW.LH3M.com

Im Namen von Pulsar Helium Inc.

Thomas Abraham-James

CEO und Direktor

Für weitere Informationen

Pulsar Helium Inc.

connect@pulsarhelium.com

+ 1 (218) 203-5301 (USA/Kanada)

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Lunar Helium-3 Mining, LLC

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877-215-8883

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Über Pulsar Helium Inc.

Pulsar Helium Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das am AIM-Markt der Londoner Börse (Vereinigtes Königreich) notiert und an der TSX Venture Exchange unter dem Tickersymbol PLSR (Kanada) sowie am OTCQB unter dem Tickersymbol PSRHF (USA) geführt wird. Das Portfolio von Pulsar besteht aus seinem Vorzeige-Heliumprojekt Topaz in Minnesota, dem Projekt Falcon in Michigan (beide in den USA) und dem Heliumprojekt Tunu in Grönland. Pulsar fungiert an beiden Standorten als Pionierunternehmen, da bei jedem der Projekte primäre Heliumvorkommen identifiziert wurden, die nicht mit der Produktion von Kohlenwasserstoffen in Verbindung stehen.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beziehen.

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Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen bezüglich: der Bewertung der Technologie von LH3M zur Abscheidung, Anreicherung, Gewinnung und Aufbereitung von Helium-3; der Vorbereitung, Vereinbarung und Umsetzung eines Plans für die Laborbewertung der Phase 2; des Zeitplans, der Konzeption, der Finanzierung und der Durchführung von Labortests; der vorgeschlagenen technischen Erfolgskriterien, einschließlich des anfänglichen Arbeitsziels einer Helium-3-Reinheit von mindestens 95 % sowie Maßnahmen in Bezug auf Rückgewinnung, Massenbilanz und Wiederholbarkeit; der Fähigkeit, Helium-3 aus Topaz-Gas zurückzugewinnen und zu konzentrieren; der Leistung, Skalierbarkeit, Betriebsanforderungen und Wirtschaftlichkeit der Technologie von LH3M; des potenziellen Werts und der strategischen Bedeutung des aus Topaz zurückgewonnenen Helium-3; der möglichen Entwicklungen eines kontrollierten Pilotprojekts; des möglichen Einsatzes der Technologie von LH3M bei Topaz und der kommerziellen Produktion von Helium-3; der zukünftigen Verfügbarkeit, Nachfrage, Anwendungsmöglichkeiten und des Marktwerts von Helium-3; der Verhandlung und des Abschlusses etwaiger Pilot-, Lizenz- oder anderer endgültiger kommerzieller Vereinbarungen; sowie des betrieblichen Know-hows, das LH3M für seine längerfristigen Aktivitäten im Bereich des lunaren Helium-3 erwerben könnte.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die von der Geschäftsführung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet werden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Annahmen, dass: die Parteien ihre jeweiligen Verpflichtungen aus der Bewertungsvereinbarung erfüllen werden; geeignete Topaz-Daten und repräsentative Heliumproben in den für die Bewertung erforderlichen Mengen und gemäß dem erforderlichen Zeitplan verfügbar sein werden; die Parteien sich auf einen Phase-2-Plan und technische Erfolgskriterien einigen können; LH3M ausreichende Finanzmittel beschaffen, die erforderliche Ausrüstung in Betrieb nehmen und testen, die erforderlichen Versicherungen unterhalten und über die technischen Fähigkeiten sowie die Einrichtungen verfügen wird, die zur Durchführung der vorgeschlagenen Arbeiten notwendig sind; die Laboruntersuchungen zuverlässige und wiederholbare Ergebnisse liefern werden; die Parteien alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen sowie Genehmigungen in den Bereichen Transport, Sicherheit und Exportkontrolle einholen werden; Fragen des geistigen Eigentums und der Datenrechte gemäß der Bewertungsvereinbarung geregelt werden; und die Marktnachfrage sowie die Preisgestaltung für Helium-3 die fortgesetzte Bewertung und potenzielle Entwicklung unterstützen werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen werden.

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Die Evaluierung befindet sich in einem frühen Stadium. Für das Projekt Topaz wurden keine Reserven ausgewiesen und es besteht keine Gewähr dafür, dass Helium-3 wirtschaftlich oder in kommerziellem Maßstab gewonnen werden kann, dass die Evaluierung die vereinbarten technischen Erfolgskriterien erfüllt, dass ein Pilotprojekt durchgeführt wird oder dass die Parteien eine endgültige kommerzielle Vereinbarung abschließen werden.

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