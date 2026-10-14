Johnson & Johnson mit gemischtem Quartalsbild

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Johnson & Johnson hat im dritten Quartal 2026 den Umsatz auf rund 25,4 Mrd. US-Dollar gesteigert und damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum um etwa 6 % zugelegt. Getragen wurde die Entwicklung vor allem vom Segment „Innovative Medicine“, das währungsbereinigt um rund 8 % wuchs. Im Bereich „MedTech“ fiel das Wachstum mit etwa 2,5 % dagegen moderater aus. Auf Konzernebene sank der ausgewiesene Nettogewinn auf rund 0,2 Mrd. US-Dollar, nach etwa 5,2 Mrd. US-Dollar im Vorjahresquartal. Das verwässerte Ergebnis je Aktie lag bei ungefähr 0,09 US-Dollar. Auf bereinigter Basis belief sich das Ergebnis je Aktie auf rund 2,59 US-Dollar und lag damit unter dem Vergleichswert des Vorjahres von etwa 2,80 US-Dollar.Für das Gesamtjahr hob Johnson & Johnson den Ausblick leicht an und rechnet nun mit einem Umsatz von rund 101 bis 101,5 Mrd. US-Dollar sowie mit einem bereinigten Ergebnis je Aktie von etwa 11,1 US-Dollar. Insgesamt zeigt das Quartal damit weiteres Wachstum im Pharmageschäft, während sich die Entwicklung im Medizintechnikbereich vergleichsweise zurückhaltend zeigte.In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen – von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!Quelle: HSBC