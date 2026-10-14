Kabinett beschließt 400-Millionen-Plan für klimafreundliche Schifffahrt

Berlin, ⁠14. Okt (Reuters) - Die Bundesregierung hat im Kabinett einen Aktionsplan beschlossen, um die Schifffahrt klimafreundlicher zu machen. Nun beginne die ‌Umsetzung der 47 konkreten Maßnahmen, teilte das CDU-geführte Verkehrsministerium am Mittwoch in ⁠Berlin ⁠mit. Die Förderungen seien mit 400 Millionen Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds hinterlegt. Der Aktionsplan ist Teil des Klimaschutzprogramms der Bundesregierung für ‌dieses Jahr.

Der Naturschutzbund (Nabu) lobte den ‌Ansatz der Regierung. "Doch die für die Umsetzung vorgesehenen Mittel reichen bei Weitem ⁠nicht aus. Jetzt muss es heißen: nicht ‌kleckern, sondern klotzen." ⁠Ein größerer Anteil aus dem EU-Emissionshandel sollte in emissionsfreie Schiffe, Häfen und erneuerbare Energien fließen. Deutschland nehme ‌aus dem ⁠maritimen EU-Emissionshandel voraussichtlich jährlich ⁠700 Millionen bis 1,4 Milliarden Euro ein. Dennoch seien jetzt nur 400 Millionen Euro über vier Jahre vorgesehen für klimafreundliche Schiffe und Häfen.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)