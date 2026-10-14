Kabinett setzt Pflegestrukturkommission ein - Auch Begrenzung von Eigenanteil wird geprüft

Berlin, 14. ⁠Okt (Reuters) - Das Bundeskabinett hat am Mittwoch die Einsetzung einer neuen Pflegestrukturkommission beschlossen. Diese soll nach Lösungen suchen, wie nach 2030 eine gute pflegerische Versorgung gesichert, die Finanzierung gewährleistet sowie der Beitragssatz zur ‌sozialen Pflegeversicherung mittelfristig stabil gehalten werden kann, heißt es in dem von Union und SPD beschlossenen Papier zur Einsetzung. Der ⁠Auftrag ⁠der Kommission aus Fachleuten ist dabei betont weit gefasst. So soll auch geprüft werden, ob es eine Begrenzung der Eigenanteile geben kann, wie dies die SPD etwa mit einer Deckelung der Kosten in Pflegeheimen vorgeschlagen hatte.

Zudem ist ausdrücklich davon die ‌Rede, dass geprüft werden soll, wie man ‌das umlagefinanzierte soziale Pflegesystem ausbauen kann. Dabei ist von möglichen Kapitaldeckungselementen und einer zusätzlichen privaten Absicherung die Rede. Auch die Verlagerung von ⁠versicherungsfremden Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung in die Haushaltsfinanzierung wird erwähnt. ‌Zudem soll die Kommission Modelle ⁠für "verfassungskonforme soziale Ausgleichsmechanismen" prüfen und Vorschläge machen. Das beinhalte Vorschläge innerhalb und außerhalb des Systems der Pflegeversicherungen, heißt es in dem Papier. Dahinter verbirgt sich etwa die Forderung ‌der SPD, dass es zumindest ⁠einen Risikostrukturausgleich von der privaten ⁠Pflegeversicherung zugunsten der gesetzlichen Pflegeversicherung geben soll.

Die Kommission soll ihre Vorschläge bis spätestens Ende Januar 2027 vorlegen. Danach muss die schwarz-rote Koalition entscheiden, welche Vorschläge sie umsetzen will. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch sprach am Dienstag davon, dass die parlamentarischen Beratungen im Februar 2027 beginnen könnten. Das neue Pflegegesetz soll dann zum 1. Juli 2027 in Kraft treten.

(Bericht von Andreas ⁠Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)