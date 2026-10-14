Klingbeil-Berater zum Aufschwung: Staatliche Mittel kommen "zügig auf die Straße"

Berlin, 14. Okt (Reuters) - ⁠Der Berater von Finanzminister Lars Klingbeil sieht die von milliardenschweren Staatsausgaben angeschobene Wirtschaft auf gutem Weg zu einem breiten Aufschwung. "Es ist gut, dass es wirklich nach oben geht", erklärte Top-Okonom Jens Südekum am Mittwoch auf einer Online-Veranstaltung des OECD Berlin Centre. Er verwies dabei auf eine "Phalanx von Instituten", die ihre Prognosen deutlich angehoben haben. Als wesentliche Wachstumstreiber erwiesen ‌sich die schuldenfinanzierten Investitionen des Staates in die Infrastruktur und die Aufrüstung: "Dieser konjunkturelle Effekt kommt daher, dass diese Mittel jetzt auch zügig auf die Straße kommen", sagte Südekum.

In den ersten Monaten habe dieser Mittelabfluss gestockt. ⁠Doch nun habe er ⁠Tempo aufgenommen und schiebe die Konjunktur an. Als weitere Triebfeder hätten sich im ersten Halbjahr auch die Ausfuhren erwiesen, obwohl die Exporte nach China eingebrochen seien. Sehr gute Exportzahlen mit dem Rest Europas und anderen Handelspartnern wie Brasilien und Kanada hätten dies kompensiert: "Die deutsche Volkswirtschaft orientiert sich gerade neu, aber der Exportmotor läuft." Jetzt müsse der Konjunkturmotor noch in der Breite anspringen. Dazu ist es aus Sicht des Klingbeil-Beraters nötig, dass private Investitionen ‌und auch der Privatkonsum in Gang kommen: "Dass sich der Aufschwung verbreitert, ‌das wird hoffentlich in den nächsten Monaten der Fall sein", sagte der Düsseldorfer Professor.

Die Bundesregierung hatte jüngst ihre Prognose für das deutsche Bruttoinlandsprodukt im laufenden Jahr auf 1,3 Prozent nach oben geschraubt. Die Wirtschaft habe im dritten Quartal vorübergehend an Schwung ⁠verloren, bleibe aber auf Erholungskurs, erklärte das Wirtschaftsministerium in seinem Monatsbericht.

MEHR PRIVATE INVESTITIONEN DURCH BÜROKRATIEABBAU?

Südekum ist der persönliche ‌Beauftragte des Finanzministers für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und berät den ⁠SPD-Politiker auch in finanzpolitischen Fragen. Er verwies darauf, dass ein Monitoring zum Abfluss der staatlichen Gelder aufgebaut worden sei: "Man schaut jetzt sehr genau hin, was konkret mit dem Geld passiert." Er wies Kritik aus der Ökonomenzunft zurück, bei den staatlichen Ausgaben sei es zu einem "Verschiebebahnhof" gekommen. Es seien auch ‌keine Gelder zweckentfremdet worden. Im Verteidigungsbereich müsse nun darauf geachtet ⁠werden, dass aus dem staatlichen Geld auch Wachstumsimpulse ⁠würden: "Wir dürfen mit den vielen Milliarden nicht nur veraltetes Standard-Equipment kaufen und irgendwo in eine Halle stellen und hoffen, dass es Wladimir Putin abschreckt." Vielmehr gehe es darum, Technologie-Impulse zu setzen. Nur dann werde auch das entsprechende Wachstum geschaffen, das man mittelfristig für die Schuldentragfähigkeit benötige.

Zum Thema Bürokratieabbau sagte der Ökonom, die Regierung habe den Bedarf erkannt und ein Reformpaket verabredet, das nun hoffentlich umgesetzt werde. "Da kommt richtig Fleisch an dieses Thema", fügte er hinzu. Es sei immer leicht, Bürokratieabbau zu fordern, wenn man keine konkreten Ziele benenne. Es gehe der Regierung darum, die hohe Zahl an Berichtspflichten drastisch zu verringern. Wenn das Bürokratieabbau-Paket umgesetzt sei, ⁠hoffe er darauf, dass es sich auch positiv bei den privaten Investitionen bemerkbar mache, sagte Südekum.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)