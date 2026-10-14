Laden im Bordstein: Kassel testet neue Lösung fürs E-Auto

KASSEL/BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Wer in der Stadt keinen Stellplatz und keine Wallbox hat, ist zum Laden seines Elektroautos auf öffentliche Ladepunkte angewiesen. In Kassel verschwindet die Technik jetzt im Bordstein. Die Stadt testet zwei erste Ladebordsteine für E-Fahrzeuge.

Die Ladepunkte im Stadtteil Vorderer Westen sind in den Bordstein integriert: Autofahrerinnen und Autofahrer schließen ihr Ladekabel an eine im Bordstein eingelassene Anschlussstelle an - eine klassische Ladesäule am Gehweg ist dafür nicht nötig.

Nach Angaben der Städtischen Werke kann die Technik vor allem dort Vorteile bringen, wo im Straßenraum wenig Platz ist. Ziel sei es, Elektromobilität und unkompliziertes Laden in Wohnquartieren für mehr Menschen verfügbar zu machen. "Bei guter Akzeptanz und Nutzung sowie einem zuverlässigen Betrieb prüfen wir weitere Standorte", erklärte ein Sprecher.

Bad Homburg will Projekt ausweiten

In Bad Homburg läuft bereits seit Oktober vergangenen Jahres ein Pilotprojekt. Dort wurden auf dem Betriebsgelände der Stadtwerke drei Ladebordsteine für deren Fahrzeuge in Betrieb genommen. "Die Testphase ist noch nicht abgeschlossen. Jedoch hat sich der Ladebordstein bereits als sinnvolle und zuverlässige Ladeinfrastruktur bewiesen", sagte ein Sprecher. Die Erfahrungen seien durchweg positiv. Der Test solle nun auf den öffentlichen Raum ausgeweitet werden.

In Hessen waren nach Angaben der Landesinitiative "Strom bewegt" im Juli 2026 insgesamt 208.073 reine Elektroautos zugelassen. Ihnen standen demnach 16.324 öffentliche Ladepunkte gegenüber. Nach Einschätzung des ADAC Hessen-Thüringen ist die öffentliche Ladeinfrastruktur in Hessen bereits sehr gut ausgebaut. "Trotzdem gibt es nach wie vor Regionen, in denen das Netz noch erweitert werden kann", erklärte eine Sprecherin.

Eine flächendeckende Umsetzung der Ladebordsteine sieht der Automobilclub aufgrund der höheren Kosten im Verhältnis zu den üblichen Langsam-Ladesäulen nicht. "Allerdings können sie eine platzsparende Lösung im innerstädtischen Bereich sein", so die Sprecherin./nis/DP/zb