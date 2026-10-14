Schuldenkrise in Frankreich

Lagarde dämpft Spekulation über Eingreifen der EZB

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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(Reuters) - EZB-Chefin Christine Lagarde sieht Frankreich beim Lösen seiner Schuldenprobleme in der Pflicht und dämpft damit Spekulationen über ein Eingreifen der Notenbank am Anleihemarkt. Es ‌liege an der Regierung in Paris, die Anleger zu beruhigen, sagte Lagarde dem Sender CNN in Bangkok.

"Es ⁠gibt besondere ⁠Umstände, die dazu führen, dass einige Länder stärker betroffen sind – Frankreich ist hierfür ein Beispiel", fügte sie hinzu. Und in diesem Fall liege die erste und wichtigste Lösung im eigenen Land, in ‌Frankreich. Das Land sollte seine Schuldenprobleme ‌durch eine Konsolidierung der Haushaltspolitik lösen, sagte die Französin.

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„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehen11.10.2026 · 07:30 Uhr · Acatis
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehen

Französische Staatsanleihen waren besonders stark von einem weltweiten Ausverkauf ⁠betroffen. Investoren befürchten, dass politisches Gerangel im Vorfeld der ‌Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr ⁠die Bemühungen der Regierung zur Senkung des hohen Haushaltsdefizits behindern könnte. Analysten spekulieren seit Wochen darüber, ob die Europäische Zentralbank (EZB) Frankreich zur Hilfe ‌eilen könnte.

Die EZB verfügt ⁠mit dem Transmission Protection Instrument (TPI) ⁠über ein Programm, mit dem sie unbegrenzt Staatsanleihen eines in Bedrängnis geratenen Euro-Landes kaufen kann. Bedingung dafür ist aber, dass dieser Staat unter einer ungerechtfertigten Verschärfung seiner Finanzierungsbedingungen leidet und der Anstieg der Renditen ungeordnet erfolgt.

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