Linnemann: Zusatzbeitrag kann 2027 stabil bleiben

BONN/BERLIN (dpa-AFX) - Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz für die gesetzliche Krankenversicherung kann im kommenden Jahr stabil bleiben. Das teilte Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) auf Grundlage der Finanzprognose des GKV-Schätzerkreises mit./bw/DP/he