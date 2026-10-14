Linnemann: Zusatzbeitrag kann 2027 stabil bleiben

dpa-AFX · Uhr
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BONN/BERLIN (dpa-AFX) - Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz für die gesetzliche Krankenversicherung kann im kommenden Jahr stabil bleiben. Das teilte Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) auf Grundlage der Finanzprognose des GKV-Schätzerkreises mit./bw/DP/he

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