Linnemann: Zusatzbeitrag kann 2027 stabil bleiben
dpa-AFX · Uhr
BONN/BERLIN (dpa-AFX) - Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz für die gesetzliche Krankenversicherung kann im kommenden Jahr stabil bleiben. Das teilte Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) auf Grundlage der Finanzprognose des GKV-Schätzerkreises mit./bw/DP/he
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