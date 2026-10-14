Teilprivatisierung

Lufthansa gewinnt Bieterrennen um Portugals Tap

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Markus Mainka/Shutterstock.com
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Die Lufthansa steht vor dem Einstieg bei der portugiesischen Fluggesellschaft Tap. Die Regierung in Lissabon wählte den deutschen Luftfahrtkonzern als bevorzugten Partner für den Erwerb von 44,9 Prozent der staatlichen Airline aus, wie Ministerpräsident Luís Montenegro mitteilte.

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