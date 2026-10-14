Teilprivatisierung
Lufthansa gewinnt Bieterrennen um Portugals Tap
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Die Lufthansa steht vor dem Einstieg bei der portugiesischen Fluggesellschaft Tap. Die Regierung in Lissabon wählte den deutschen Luftfahrtkonzern als bevorzugten Partner für den Erwerb von 44,9 Prozent der staatlichen Airline aus, wie Ministerpräsident Luís Montenegro mitteilte.
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