Lufthansa gewinnt Bieterrennen um Portugals Tap

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

LISSABON (dpa-AFX) - Die Lufthansa steht vor dem Einstieg bei der portugiesischen Fluggesellschaft Tap. Die Regierung in Lissabon wählte den deutschen Luftfahrtkonzern als bevorzugten Partner für den Erwerb von 44,9 Prozent der staatlichen Airline aus, wie Ministerpräsident Luís Montenegro mitteilte./er/DP/stk

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Lufthansa
Air France-KLM

Das könnte dich auch interessieren

Treibstoff-Preise sind Risikofaktor
Lufthansa-Aktie verliert – Jahrestief drohtheute, 08:28 Uhr · dpa-AFX
Lufthansa-Aktie verliert – Jahrestief droht
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Ausflug ins Trading: Drei Dinge, die ich gelernt habegestern, 07:00 Uhr · onvista
Plus
Studie von Bain & Company
Analysten sehen 2,7-Billionen-Lücke bei KI-Umsätzen12. Okt. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehen11. Okt. · Acatis
Alle Plus-Analysen