Mängel bei SEB-Risikomodellen - Aufsicht verdoppelt Kapitalpuffer

Reuters · Uhr
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Oslo, ⁠14. Okt (Reuters) - Die schwedische Großbank SEB muss wegen Mängeln in ihren Risikomodellen vorübergehend höhere ‌Kapitalanforderungen erfüllen. Die Finanzaufsicht Finansinspektionen (FI) teilte am Mittwoch mit, den ⁠bestehenden ⁠Kapitalaufschlag auf nun 20 Milliarden schwedische Kronen (1,8 Milliarden Euro) verdoppelt zu haben. "Dies ist die Folge davon, dass ‌die FI umfassendere Mängel ‌bei den internen Kreditrisikomodellen der SEB festgestellt hat, als ⁠bislang bekannt war", erklärte die Behörde. ‌Die erhöhte ⁠Anforderung an das harte Kernkapital gelte so lange, bis SEB die Mängel behoben ‌habe. Ein ⁠erster Kapitalaufschlag von ⁠zehn Milliarden Kronen war bereits 2023 verhängt worden.

(Bericht von Terje Solsvik, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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