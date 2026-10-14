Medien: Gericht gewährt Benko Hausarrest mit Fußfessel

Wien, ⁠14. Okt (Reuters) - Der frühere Immobilieninvestor Rene Benko kommt Medienberichten zufolge aus der Untersuchungshaft frei und wird mit einer elektronischen Fußfessel unter ‌Hausarrest gestellt. Ein Gericht in Innsbruck habe dem Antrag am Mittwoch stattgegeben, berichteten österreichische ⁠Medien unter ⁠Berufung auf Benkos Verteidiger Norbert Wess. Der Gründer des zusammengebrochenen Signa-Konzerns saß seit Januar 2025 in Untersuchungshaft. Das Landesgericht Innsbruck war für eine Stellungnahme zunächst nicht ‌zu erreichen.

Benkos Verteidiger hatte den ‌Schritt zuvor mit der Notwendigkeit einer besseren Vorbereitung auf bevorstehende weitere Prozesse begründet. Zu ⁠diesem Zweck sei in Innsbruck eine rund ‌60 Quadratmeter große Wohnung ⁠angemietet worden, auch zum Schutz des familiären Umfelds Benkos. Benko war im Zuge der Ermittlungen rund um den Zusammenbruch ‌seines Immobilien- ⁠und Handelskonzerns Signa festgenommen worden. ⁠Die Pleite der Signa Ende 2023 gilt als größte Insolvenz der österreichischen Nachkriegsgeschichte. Zum Firmengeflecht gehörten auch bekannte deutsche Warenhäuser wie Galeria Karstadt Kaufhof und das Berliner KaDeWe.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)