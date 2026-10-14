Merz: EU wird sich künftig gegen Handelsverzerrung wehren

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠14. Okt (Reuters) - Kurz vor dem EU-Gipfel hat Bundeskanzler Friedrich Merz eine härtere EU-Handelspolitik angekündigt. Es werde "eine robuste europäische Antwort ‌auf die wachsende Unfairness im Welthandel, auf wettbewerbsverzerrende Handelspraktiken anderer Staaten geben", sagte ⁠der ⁠CDU-Vorsitzende am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Bundestag. Deshalb habe er gemeinsam mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron eine Reihe von Vorschlägen vorgelegt. "Wir sehen ‌nicht länger tatenlos zu, ‌wenn andere Staaten durch hohe Subventionen, künstlich abgewertete Währungen, Überkapazitäten und aggressive Preissetzung ⁠unserer Wirtschaft schaden", betonte Merz.

"Wer mit ‌uns den Handelskonflikt sucht, ⁠der wird erfahren, dass wir uns jetzt zur Wehr setzen, und zwar mit angemessenen Reaktionen", fügte er ‌hinzu. Man ⁠plane unter anderem ein ⁠neues Handelsschutzinstrument, mit dem die EU-Kommission bei gezielten Angriffen auf Industrien und Lieferketten schnell reagieren könne. Darüber werde man auf dem EU-Gipfel diskutieren.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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