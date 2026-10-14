Milliardenstrafe für Bank of America wegen Geldwäsche-Verstößen

14. Okt (Reuters) - Die ⁠Bank of America muss wegen Versäumnissen bei der Geldwäschebekämpfung und anderer Verstöße in den USA eine Geldstrafe von rund 1,2 Milliarden Dollar zahlen. Das Finanzministerium erklärte, dies sei die dritthöchste je von ihm verhängte Geldstrafe. Die Großbank habe es versäumt, der Regierung verdächtige Aktivitäten im Umfang von mehr als fünf Milliarden Dollar zu melden, darunter solche, die Risiken für die nationale Sicherheit darstellten. Der Bank zufolge ‌wird die am Dienstag bekannt gegebene Verständigung mit dem Ministerium die noch am Mittwoch anstehende Quartalsbilanz deutlich belasten. Die Aktie gab nachbörslich um 2,7 Prozent nach.

"Wenn eine Bank dieser Größe ihren Verpflichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Einhaltung von ⁠Sanktionen nicht nachkommt, reichen ⁠die Folgen weit über ihre eigenen Mauern hinaus", erklärte Finanzminister Scott Bessent. Das gesamte US-Finanzsystem werde dadurch erheblichen Risiken ausgesetzt. Die Bank habe bei der Erstellung von Compliance-Programmen ihren Erträgen Vorrang eingeräumt und sich zu sehr auf Anfragen von Außenstehenden wie Strafverfolgungsbehörden verlassen, anstatt eigene Kontrollen durchzuführen.

MEHRERE BEHÖRDEN INVOLVIERT

Als Teil der Gesamtstrafe verhängte die Bankenaufsicht OCC (Office of the Comptroller of the Currency) eine Zivilstrafe von 750 Millionen Dollar – die höchste in der Geschichte dieser Behörde. Die OCC begründete dies mit Missständen in den ‌Anti-Geldwäsche-Programmen der Bank. Die Mängel seien bereits 2024 im Rahmen einer Unterlassungsanordnung ‌der Aufsichtsbehörde festgestellt, aber nicht behoben worden. Das Compliance-Programm der Bank sei "mangelhaft und unwirksam" gewesen. Die Bank habe verdächtige Aktivitäten bei Transaktionen in Milliardenhöhe zu spät gemeldet.

Darüber hinaus zahlt die Bank of America eine Strafe von 11,6 Millionen Dollar an die Sanktionsbehörde OFAC (Office of Foreign Assets ⁠Control) wegen mehr als 400 Verstößen. Nach Angaben des Finanzministeriums verarbeitete die Bank versehentlich Zahlungen in Millionenhöhe, die gegen Sanktionen unter anderem ‌gegen Russland und den Iran verstießen.

Als weiterer Teil der Verständigung mit ⁠den Behörden muss die Bank of America einen unabhängigen Dritten beauftragen, vergangene Transaktionen zu überprüfen und unentdeckte verdächtige Aktivitäten an die Behörde zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (FinCEN) zu melden. "Die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Finanzkriminalität ist eine ernste Angelegenheit, und wir sind dafür verantwortlich, es richtig zu machen", erklärte die Bank. Das Institut habe Milliarden ‌in Technologie investiert und Tausende Mitarbeiter für diese Aufgaben abgestellt.

NETTOGEWINN WIRD ⁠GESCHMÄLERT

Die Bank kündigte an, die am Mittwoch zur Veröffentlichung ⁠anstehenden Ergebnisse für das dritte Quartal würden eine nicht steuerlich absetzbare Belastung in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar enthalten. Dies werde den Nettogewinn im Quartal um etwa 17 Cent pro Aktie schmälern. Analysten hatten laut LSEG-Daten im Schnitt mit einem bereinigten Gewinn von 1,10 Dollar je Aktie gerechnet. Diese Zahl enthält keine Einmaleffekte wie derartige Strafen.

Die Maßnahme gegen die Bank of America dürfte die negative Stimmung der Anleger verstärken, schrieb UBS-Analystin Erika Najarian in einem Kommentar. Zudem stelle sich die Frage, ob die Bank ihr Tempo bei Aktienrückkäufen im Volumen von rund sechs Milliarden Dollar pro Quartal beibehalten könne.

In der vergangenen Woche hatten die Behörden wegen ähnlicher Mängel bei der Geldwäschebekämpfung eine Geldstrafe von 350 Millionen Dollar gegen die American Express ⁠National Bank verhängt, die Direktbanktochter des Kreditkartenanbieters American Express.

(Bericht von Pete Schroeder, Ismail Shakil und Saeed Azhar, bearbeitet von Olaf Brenner und Jörn Poltz, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)