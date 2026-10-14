Ministerium: Deutsche Wirtschaft verliert Schwung, bleibt aber auf Erholungskurs

Berlin, 14. ⁠Okt (Reuters) - Die Konjunktur dürfte sich laut dem Bundeswirtschaftsministerium im Sommer vorübergehend abgeschwächt haben. Nach der Belebung im ersten Halbjahr seien Sonderfaktoren für eine Verlangsamung verantwortlich, ‌teilte das Ressort von Ministerin Katherina Reiche (CDU) am Donnerstag in seinem Bericht zur wirtschaftlichen Lage mit. Zu ⁠diesen ⁠dämpfenden Effekten zähle der nachlassende globale Lageraufbau bei energieintensiven Gütern. Zudem dämpften Einschränkungen der Binnenschifffahrt infolge von Niedrigwasser weiter die Wertschöpfung. Auch von der Binnenwirtschaft seien angesichts von Kaufkraftverlusten aufgrund erhöhter Energiepreise, andauernder ‌Unsicherheiten und gestiegener Finanzierungskosten kurzfristig ‌kaum Impulse zu erwarten.

Das Ministerium verwies zugleich darauf, dass sich die Stimmungsindikatoren zuletzt weiter aufgehellt haben. "Die deutsche Wirtschaft ⁠verlor im dritten Quartal 2026 vorübergehend an Schwung, bleibt ‌aber auf Erholungskurs", lautet ⁠das Fazit. Die Bundesregierung hatte jüngst ihre Prognose für das deutsche Bruttoinlandsprodukt im laufenden Jahr auf 1,3 Prozent nach oben geschraubt. Wie es ‌konjunkturell weitergeht, hängt ⁠der Herbstprognose zufolge wesentlich vom ⁠Verlauf der Kriege im Iran und der Ukraine ab. Eine nachhaltige Lösung dieser bewaffneten Konflikte, die auch zu sinkenden Energiepreisen führen dürfte, würde die Erholung beschleunigen, erklärte das Ministerium. Umgekehrt könnten anhaltend hohe Rohstoff- und Energiepreise Firmen und Verbraucher stärker belasten.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Klaus ⁠Lauer. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)