14. ⁠Okt (Reuters) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat ihren Gewinn im dritten Quartal dank eines starken Aktienhandels ‌gesteigert. Das auf die Aktionäre entfallende Ergebnis stieg in den ⁠drei ⁠Monaten bis Ende September auf 4,91 Milliarden Dollar oder 3,03 Dollar je Aktie, wie das Institut am Mittwoch ‌mitteilte. Im Vorjahreszeitraum ‌hatte der Überschuss noch bei 4,61 Milliarden Dollar beziehungsweise 2,80 ⁠Dollar je Anteilsschein gelegen.

Das Institut ‌profitierte von der ⁠hohen Volatilität an den Finanzmärkten. Auslöser der Kursschwankungen waren die Zinsentscheidung der US-Notenbank ‌Fed sowie ⁠der Krieg zwischen ⁠den USA und dem Iran.

(Bericht von Pritam Biswas und Saeed Azhar; bearbeitet von Jörn Poltz, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)