Morgan Stanley steigert Gewinn dank regem Aktienhandel

Reuters · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

14. ⁠Okt (Reuters) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat ihren Gewinn im dritten Quartal dank eines starken Aktienhandels ‌gesteigert. Das auf die Aktionäre entfallende Ergebnis stieg in den ⁠drei ⁠Monaten bis Ende September auf 4,91 Milliarden Dollar oder 3,03 Dollar je Aktie, wie das Institut am Mittwoch ‌mitteilte. Im Vorjahreszeitraum ‌hatte der Überschuss noch bei 4,61 Milliarden Dollar beziehungsweise 2,80 ⁠Dollar je Anteilsschein gelegen.

Das Institut ‌profitierte von der ⁠hohen Volatilität an den Finanzmärkten. Auslöser der Kursschwankungen waren die Zinsentscheidung der US-Notenbank ‌Fed sowie ⁠der Krieg zwischen ⁠den USA und dem Iran.

(Bericht von Pritam Biswas und Saeed Azhar; bearbeitet von Jörn Poltz, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bank of America
Morgan Stanley
Goldman Sachs

Das könnte dich auch interessieren

Neues SDax-Mitglied
Procredit ersetzt Nagarro im Kleinwerte-Indexheute, 03:50 Uhr · dpa-AFX
Procredit ersetzt Nagarro im Kleinwerte-Index
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Ausflug ins Trading: Drei Dinge, die ich gelernt habegestern, 07:00 Uhr · onvista
Plus
Studie von Bain & Company
Analysten sehen 2,7-Billionen-Lücke bei KI-Umsätzen12. Okt. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehen11. Okt. · Acatis
Alle Plus-Analysen