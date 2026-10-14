Jerusalem, 14. ⁠Okt (Reuters) - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lehnt einen erneuten Angriff auf den Iran vor der Parlamentswahl im eigenen Land am 27. Oktober ab. Zugleich warnte er am Mittwoch im israelischen Armeerundfunk jedoch die Führung in Teheran und ihre Verbündeten vor Angriffen auf Israel. "Das ‌ist für uns nicht günstig, das ist nicht gut", sagte Netanjahu in dem Interview auf die Frage nach einem möglichen Präventivschlag. Damit wies er auch Vorwürfe ⁠politischer Gegner zurück, ⁠er suche vor der Wahl eine militärische Konfrontation. Netanjahu wiederholte seine Warnung an den Iran, Israel werde im Falle eines Angriffs mit aller Härte reagieren. Die USA und Israel hatten am 28. Februar gemeinsam ihre Angriffe auf den Iran begonnen und befinden sich seither im Krieg mit der Islamischen Republik. Seit Juni hat es ‌jedoch keine direkten Angriffe zwischen Israel und dem ‌Iran mehr gegeben.

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz warnte zudem die vom Iran unterstützte libanesische Hisbollah-Miliz vor einem Angriff. Die Hisbollah werde "einen schweren Schlag erleiden und weitere Gebiete im Südlibanon verlieren", ⁠sagte Katz. Er äußerte sich von der von Israel besetzten sogenannten Sicherheitszone im Südlibanon ‌aus. Diese Gebiete würden Teil der permanenten ⁠israelischen Sicherheitszone werden. Die israelischen Streitkräfte seien auf einen entsprechenden Einsatz vorbereitet. Katz fügte hinzu, eine Million Schiiten würden vertrieben, und die Hochburg der Hisbollah in Beirut würde nicht verschont. Israel war in diesem Jahr nach Raketenangriffen ‌der Hisbollah in den Südlibanon einmarschiert. ⁠Hunderttausende Menschen wurden durch die Kämpfe bereits ⁠vertrieben.

Die schiitische Hisbollah-Miliz ist mit dem Iran verbündet, der sich als Schutzmacht der Schiiten begreift. Die Führung in Teheran unterstützt auch die Huthi-Miliz im Jemen, die ebenfalls dem schiitischen Islam angehört. Die Huthis haben in der Vergangenheit mehrfach Ziele in Israel mit Drohnen und Raketen angegriffen und dies mit der Unterstützung der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen begründet. Dort führt Israel einen erbitterten Krieg gegen die Hamas, seit diese den Süden Israels am 7. Oktober 2023 überraschend überfallen hat.

(Bericht von: ⁠Maayan Lubell, Lina Obeid; bearbeitet von Sabine Ehrhardt, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)