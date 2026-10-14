Nvidia fördert KI-Sicherheitsforschung mit 250 Millionen Dollar

London/Bangalore, 14. ⁠Okt (Reuters) - Der US-Chiphersteller Nvidia will die Forschung zur KI-Sicherheit in Großbritannien unterstützen. Sein Unternehmen werde den dortigen Experten in den kommenden Jahren Rechenkapazitäten im Gesamtwert ‌von 250 Millionen Dollar zur Verfügung stellen, teilte Nvidia-Chef Jensen Huang am Mittwoch mit. "Die Verbesserung der ⁠KI-Fähigkeiten und ⁠der KI-Sicherheit müssen Hand in Hand gehen." Großbritannien gilt als führend bei der Überprüfung von KI-Modellen auf mögliche Sicherheitsrisiken. Das dortige AI Security Institute (AISI) genießt hohes Ansehen.

Die zusätzlichen Rechenkapazitäten sollen ‌unter anderem dazu dienen, autonom agierende ‌sogenannte KI-Agenten zu testen und Maßnahmen zur Minimierung der Risiken zu erarbeiten. Der britische KI-Minister Kanishka ⁠Narayan betonte, die Unterstützung von Nvidia werde dazu beitragen, ‌dass die KI der ⁠Zukunft "sicher ist und dem Interesse der Menschheit dient".

Seit Monaten beherrscht die Diskussion über die Schattenseiten Künstlicher Intelligenz (KI) die öffentliche Aufmerksamkeit. Der Auslöser ‌ist eine Serie ⁠von Cyberangriffen durch KI-Agenten, unter ⁠anderem auf die Online-Plattform "Hugging Face". Einige Forscher befürchten sogar die Auslöschung der Menschheit. Etwa 300 Experten fordern daher in einem offenen Brief eine international koordinierte und verschärfte Regulierung der Branche.

(Bericht von Sarah Young und Raechel Thankam; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)