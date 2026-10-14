Nvidia fördert KI-Sicherheitsforschung mit 250 Millionen Dollar

Reuters · Uhr
Thema: KI
onvista bei Google bevorzugen

London/Bangalore, 14. ⁠Okt (Reuters) - Der US-Chiphersteller Nvidia will die Forschung zur KI-Sicherheit in Großbritannien unterstützen. Sein Unternehmen werde den dortigen Experten in den kommenden Jahren Rechenkapazitäten im Gesamtwert ‌von 250 Millionen Dollar zur Verfügung stellen, teilte Nvidia-Chef Jensen Huang am Mittwoch mit. "Die Verbesserung der ⁠KI-Fähigkeiten und ⁠der KI-Sicherheit müssen Hand in Hand gehen." Großbritannien gilt als führend bei der Überprüfung von KI-Modellen auf mögliche Sicherheitsrisiken. Das dortige AI Security Institute (AISI) genießt hohes Ansehen.

Die zusätzlichen Rechenkapazitäten sollen ‌unter anderem dazu dienen, autonom agierende ‌sogenannte KI-Agenten zu testen und Maßnahmen zur Minimierung der Risiken zu erarbeiten. Der britische KI-Minister Kanishka ⁠Narayan betonte, die Unterstützung von Nvidia werde dazu beitragen, ‌dass die KI der ⁠Zukunft "sicher ist und dem Interesse der Menschheit dient".

Seit Monaten beherrscht die Diskussion über die Schattenseiten Künstlicher Intelligenz (KI) die öffentliche Aufmerksamkeit. Der Auslöser ‌ist eine Serie ⁠von Cyberangriffen durch KI-Agenten, unter ⁠anderem auf die Online-Plattform "Hugging Face". Einige Forscher befürchten sogar die Auslöschung der Menschheit. Etwa 300 Experten fordern daher in einem offenen Brief eine international koordinierte und verschärfte Regulierung der Branche.

(Bericht von Sarah Young und Raechel Thankam; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nvidia
Microsoft
Alphabet A
Meta

Das könnte dich auch interessieren

Neue Warnung vor KI
Anthropic: KI-Modelle verbreiten sich über Haushaltsgerätegestern, 07:27 Uhr · Reuters
Die Claude-App auf einem Smartphone
Streit um Sicherheitsbedenken
OpenAI entlässt drei Entwickler wegen Umgang mit sensiblen Daten09. Okt. · Reuters
OpenAI entlässt drei Entwickler wegen Umgang mit sensiblen Daten
Laut „Wall Street Journal“
Amazon will KI-Startup Decart kaufen12. Okt. · dpa-AFX
Amazon-Logo an der Fassade eines Bürogebäudes in Sunnyvale, Kalifornien
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Ausflug ins Trading: Drei Dinge, die ich gelernt habegestern, 07:00 Uhr · onvista
Plus
Studie von Bain & Company
Analysten sehen 2,7-Billionen-Lücke bei KI-Umsätzen12. Okt. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehen11. Okt. · Acatis
Alle Plus-Analysen