Ölpreis & Gas vor dem Winter: Was droht jetzt? | Börse Stuttgart | UniCredit

Die Energiepreise bleiben der zentrale Treiber für die Inflation und belasten Verbraucher an der Tankstelle spürbar. Im Gespräch analysiert Nikolaus Barth (UniCredit) die Gemengelage am Rohstoffmarkt: Welche Rolle spielt das Nadelöhr Straße von Hormus, warum sind die strategischen Ölreserven der USA so stark geschrumpft und was bedeuten Raffinerie-Engpässe für Diesel und Heizöl? Zudem erfahren Trader, warum der perfekte Hedge für die eigene Tankfüllung an der Börse nicht existiert.



Timestamps:

00:00 ► Warum der Ölpreis hoch bleibt

01:10 ► Nadelöhr Straße von Hormus und LNG

02:01 ► Strategische Ölreserven der USA

02:51 ► UniCredit-Prognose: 78$ für Brent?

04:38 ► Crack Spreads: Raffinerie-Engpässe

05:43 ► Erdgas und Speicherstände vor Winter

07:00 ► Brent vs. WTI: Unterschiede

08:46 ► Mit Hebel auf Öl spekulieren

09:50 ► Tanken absichern? Rollverluste



Mehr Informationen der UniCredit / Quarterly-Update: https://www.research.unicredit.eu/DocsKey/fxfistrategy_docs_2026_188985.ashx?EXT=pdf&KEY=KZGTuQCn4lsvclJnUgseVC3FbuQ10KutyshNL6AZhulOPC1YDdU9Bg==&T=



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🕐 Das Video wurde am 14.10.2026 um 16:45 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



Im Video erwähnte Werte:

UniCredit

WKN: A2DJV6 | ISIN: IT0005239360

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