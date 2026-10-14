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Ölpreis & Gas vor dem Winter: Was droht jetzt? | Börse Stuttgart | UniCredit

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Die Energiepreise bleiben der zentrale Treiber für die Inflation und belasten Verbraucher an der Tankstelle spürbar. Im Gespräch analysiert Nikolaus Barth (UniCredit) die Gemengelage am Rohstoffmarkt: Welche Rolle spielt das Nadelöhr Straße von Hormus, warum sind die strategischen Ölreserven der USA so stark geschrumpft und was bedeuten Raffinerie-Engpässe für Diesel und Heizöl? Zudem erfahren Trader, warum der perfekte Hedge für die eigene Tankfüllung an der Börse nicht existiert.

Timestamps:
00:00 ► Warum der Ölpreis hoch bleibt
01:10 ► Nadelöhr Straße von Hormus und LNG
02:01 ► Strategische Ölreserven der USA
02:51 ► UniCredit-Prognose: 78$ für Brent?
04:38 ► Crack Spreads: Raffinerie-Engpässe
05:43 ► Erdgas und Speicherstände vor Winter
07:00 ► Brent vs. WTI: Unterschiede
08:46 ► Mit Hebel auf Öl spekulieren
09:50 ► Tanken absichern? Rollverluste

Mehr Informationen der UniCredit / Quarterly-Update: https://www.research.unicredit.eu/DocsKey/fxfistrategy_docs_2026_188985.ashx?EXT=pdf&KEY=KZGTuQCn4lsvclJnUgseVC3FbuQ10KutyshNL6AZhulOPC1YDdU9Bg==&T=

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🕐 Das Video wurde am 14.10.2026 um 16:45 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.

Im Video erwähnte Werte:
UniCredit
WKN: A2DJV6 | ISIN: IT0005239360
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a2djv6-unicredit

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