Österreich erwartet 2027 höheres Defizit wegen Zinskosten

Wien, 14. ⁠Okt (Reuters) - Österreich hat seine Defizitprognose für 2027 wegen höherer Zinskosten und der schwachen Lage am Arbeitsmarkt leicht angehoben. Das Defizit werde nun bei 3,6 Prozent der Wirtschaftsleistung erwartet, teilte das Finanzministerium am Mittwoch ‌in Wien mit. Die neue Prognose wurde an die Europäische Kommission übermittelt. Bislang war die Regierung von einem Defizit von 3,5 ⁠Prozent ausgegangen. ⁠Gegen Österreich läuft wegen seines hohen Haushaltsdefizits bereits ein Defizitverfahren der Europäischen Union (EU). Ein solches Verfahren wird eingeleitet, wenn ein Mitgliedstaat die Defizitgrenze von drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) überschreitet.

Dem Ministerium zufolge liegt das gesamtstaatliche Defizit für das laufende Jahr bei 4,1 ‌Prozent des BIP. Die Schuldenquote für 2027 ‌sinke jedoch im Vergleich zur Prognose vom Juni auf 83,2 Prozent des BIP. Grund dafür sei, dass die Statistik Austria das BIP für ⁠2025 nach oben revidiert habe und sich dieser Effekt in den ‌Folgejahren fortsetze.

"Die Sanierung des Budgets ist ⁠ein langer Weg, den wir Schritt für Schritt erfolgreich gehen", sagte Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ). Um das Ziel eines Defizits von unter drei Prozent des BIP bis Ende 2028 zu ‌erreichen, müssten die vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen ⁠strikt eingehalten werden. "Es ist klar, ⁠dass die finanziellen Spielräume sehr begrenzt sind und neue Maßnahmen nur durch Umschichtungen oder Gegenfinanzierungen möglich sind."

Marterbauer hatte die Anhebung der Prognose bereits am Morgen im ORF-Radio angekündigt. Dort nannte er als konkreten Grund höhere Zinssätze in den USA, die Auswirkungen auf ganz Europa hätten. Dies werde die Zinsausgaben Österreichs im Jahr 2027 voraussichtlich um 500 Millionen Euro erhöhen.

(Bericht von Alexandra ⁠Schwarz-Goerlich, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)