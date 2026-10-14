Österreichs Notenbankchef Kocher übernimmt Vorsitz in IWF-Gremium

Reuters · Uhr
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Wien, 14. ⁠Okt (Reuters) - Der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und EZB-Ratsmitglied, Martin Kocher, übernimmt eine neue Funktion beim Internationalen Währungsfonds (IWF). Ab November werde er Vorsitzender der Stimmrechtsgruppe von Österreich, ‌der Türkei, Ungarn, Tschechien, der Slowakei, Slowenien und dem Kosovo im Internationalen Währungs- und Finanzausschuss (IMFC) des IWF, ⁠teilte die ⁠OeNB am Mittwoch mit. Damit vertritt Kocher künftig die Interessen dieser Länder in einem der wichtigsten wirtschafts- und finanzpolitischen Gremien weltweit. "Die weltwirtschaftlichen Herausforderungen sind derzeit enorm", sagte Kocher. Die bevorstehende Jahrestagung von IWF ‌und Weltbank im Oktober in ‌Bangkok sei für ihn auch eine Vorbereitung auf die neue Aufgabe.

Der IMFC ist das wichtigste politische Beratungsgremium des IWF ⁠und spielt eine zentrale Rolle bei der strategischen Ausrichtung ‌des Fonds. Dem Gremium ⁠gehören 25 Vertreter von Mitgliedsländern des IWF an, darunter Finanzminister und Notenbankgouverneure. Die Jahrestagung von IWF und Weltbank findet vor dem Hintergrund erheblicher ‌geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten ⁠statt. Im Mittelpunkt der Beratungen ⁠stehen die Auswirkungen von Konflikten auf die Weltwirtschaft, die hohe Staatsverschuldung sowie die Chancen und Risiken künstlicher Intelligenz. "Gerade in einer Zeit, in der internationale Zusammenarbeit keine Selbstverständlichkeit mehr ist, sind die Jahrestagungen von IWF und Weltbank besonders wertvoll", sagte OeNB-Vizegouverneurin Edeltraud Stiftinger.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Sabine Ehrhardt. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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