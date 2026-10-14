Österreichs Wirtschaft auf Erholungskurs - Inflation zieht an

Wien, 14. Okt (Reuters) - ⁠Österreichs Wirtschaft dürfte sich trotz höherer Energiepreise weiter erholen. Wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Herbstprognosen von Wifo und IHS hervorgeht, bleiben die Wachstumsaussichten weitgehend unverändert. Wegen des durch den Konflikt im Nahen Osten ausgelösten Energiepreisanstiegs hoben die Institute ihre Inflationsprognosen jedoch an.

Das Wifo rechnet für 2026 weiterhin mit ‌einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,9 Prozent, das IHS mit 0,8 Prozent. Nach den Rezessionsjahren 2023 und 2024 sowie einem Plus von 0,7 Prozent im Vorjahr befindet sich die ⁠österreichische Wirtschaft laut ⁠Wifo auf einem zaghaften Erholungskurs. Für 2027 erhöhte das Institut seine Prognose auf 1,3 Prozent von zuvor 1,1 Prozent, während das IHS an seiner Einschätzung von 1,0 Prozent festhielt. Die Industrie dürfte dabei zur wichtigsten Stütze der Konjunktur werden und von einer anziehenden Auslandsnachfrage profitieren. Dem IHS zufolge sollte die Wirtschaft nach einer vorübergehenden Schwächephase im Verlauf des zweiten Halbjahres wieder an ‌Fahrt gewinnen.

Der Anstieg der Energiepreise treibt nach Ansicht beider ‌Institute die Inflation nach oben. Das Wifo erhöhte seine Inflationsprognose für 2026 auf 3,3 Prozent von zuvor 3,2 Prozent, das IHS auf 3,1 Prozent von 2,8 Prozent. Für 2027 hoben die Institute ihre Erwartungen ⁠auf 2,6 von 2,4 Prozent beziehungsweise auf 2,8 von 2,4 Prozent an. Damit dürfte die Teuerung ‌auch im kommenden Jahr deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel ⁠der Europäischen Zentralbank (EZB) liegen.

"2026 löst die Industrie den öffentlichen Bereich als Wachstumsträger ab; die weitere Entwicklung der Industriewertschöpfung ist allerdings von der Auslandsnachfrage und den Energiepreisen abhängig", erklärte das Wifo. Die hohen Energiepreise und die dadurch geschmälerte Kaufkraft der Haushalte bremsen nach ‌Ansicht der Ökonomen den privaten Konsum. Das Institut ⁠rechnet zudem für 2026 mit sinkenden Reallöhnen.

Der ⁠Arbeitsmarkt dürfte erst verzögert auf die Konjunkturerholung reagieren. Beide Institute rechnen für 2026 mit einer Arbeitslosenquote von 7,6 Prozent nach nationaler Definition. Für 2027 erwarten sie einen leichten Rückgang auf 7,3 Prozent laut Wifo beziehungsweise 7,4 Prozent laut IHS.

Belastet wird die Wirtschaft zudem durch die Budgetkonsolidierung. Wifo und IHS gehen davon aus, dass das Budgetdefizit 2026 bei rund vier Prozent des BIP liegen wird und damit weiterhin deutlich über der Maastricht-Grenze der Europäischen Union von drei Prozent bleibt. Gegen Österreich läuft derzeit ein EU-Defizitverfahren. Für 2027 erwarten die Institute einen ⁠Rückgang auf 3,8 Prozent beziehungsweise 3,7 Prozent des BIP.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)