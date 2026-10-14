Original-Research: Scherzer & Co. AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

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Original-Research: Scherzer & Co. AG - von GSC Research GmbH

14.10.2026 / 16:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GSC Research GmbH zu Scherzer & Co. AG

     Unternehmen:               Scherzer & Co. AG
     ISIN:                      DE0006942808

     Anlass der Studie:         Halbjahreszahlen 2026
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      14.10.2026
     Kursziel:                  3,50 Euro
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     15.09.2021, vormals Halten
     Analyst:                   Jens Nielsen

Erstes Halbjahr 2026 mit hohem Gewinnausweis

In den ersten sechs Monaten 2026 konnte die Scherzer & Co. AG an die
positive Entwicklung der letzten beiden Geschäftsjahre anknüpfen und erneut
einen Gewinn ausweisen, der zudem erfreulich hoch ausfiel. Dies resultierte
maßgeblich aus Erträgen aus der Nachbesserung bei Generali Deutschland
Holding von 3,3 Mio. Euro sowie der vereinnahmten Dividendenzahlung von
Rocket Internet in Höhe von ebenfalls 3,3 Mio. Euro.

Zwar handelt es sich einerseits insbesondere bei der Generali-Nachbesserung
um einen einmaligen Effekt, der sich so nicht auf die Zukunft projizieren
lässt. Andererseits bilden Erträge aus Nachbesserungen und Transaktionen im
Bereich der Sondersituationen aber einen festen Bestandteil des von Scherzer
verfolgten Investment-Ansatzes, so dass die Kölner hier - wenn auch
unregelmäßig und nicht prognostizierbar - immer wieder teils beträchtliche
Gewinne einfahren können.

Mit der opportunistischen Anlagestrategie mit einem Mix aus chancen- und
sicherheitsorientierten Investments und dem Fokus auf Beteiligungen an
Unternehmen in Sondersituationen erachten wir Scherzer daher insgesamt als
solide aufgestellt, um auf mittel- bis langfristige Sicht eine gute
Performance liefern zu können. Als positiv bewerten wir in diesem
Zusammenhang auch, dass der Vorstand des breit in der Small- und
Mid-Cap-Szene vernetzten Teams direkt und indirekt mit rund 1,3 Millionen
Scherzer-Aktien entsprechend etwa 4,8 Prozent des Grundkapitals hinter der
Gesellschaft steht. Zudem besteht die Verpflichtung, die Hälfte der
Netto-Tantiemen in eigene Anteilsscheine zu investieren.

Die maßgebliche Messgröße für den Erfolg der Kölner Beteiligungsgesellschaft
bildet dabei der NAV (Net Asset Value - innerer Wert) der Scherzer-Aktie.
Dieser erhöhte sich seit Jahresbeginn bis Ende September von 3,39 auf 3,50
Euro, unter Berücksichtigung der im Mai gezahlten Dividende von 0,05 Euro
errechnet sich daraus ein Wertzuwachs von 4,7 Prozent. Damit konnten die
Kölner Investmentspezialisten den DAX (+2,9 %) und MDAX (+0,7 %)
outperformen, lediglich der SDAX (+7,3 %) entwickelte sich besser.

Zwar legte der Kurs des Scherzer-Anteilsscheins in den ersten neun Monaten
2026 mit einem Plus von 9,9 Prozent deutlich überproportional zum inneren
Wert zu. Auf dem aktuellen Niveau von 2,62 Euro besteht aber immer noch ein
erheblicher Abschlag von gut 25 Prozent auf den zuletzt publizierten NAV,
der für uns nicht nachvollziehbar ist.

In Anlehnung an den zuletzt gemeldeten inneren Wert belassen wir unser
Kursziel für die Scherzer-Aktie unverändert bei 3,50 Euro. Auf dieser Basis
weist das Papier derzeit ein Upside-Potenzial von gut einem Drittel auf.
Dabei reduziert sich die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteilsscheine
durch das laufende neue Aktienrückkaufprogramm weiter, woraus sich
entsprechende positive Effekte auf den NAV je Aktie im Umlauf ergeben.

Hinzu kommen noch die - jeweils nicht in die NAV-Berechnung einfließenden -
Ertragschancen aus den Nachbesserungsrechten, die sich aktuell auf 123,6
Mio. Euro entsprechend 4,73 Euro je Aktie im Umlauf stellen, sowie den
PEAQ-Token, die gemäß den bestehenden Lock-Up- und Vesting-Vereinbarungen
seit August 2025 sukzessive veräußert werden können.

Insgesamt stufen wir den Scherzer-Anteilsschein daher nach wie vor als
klaren "Kauf" ein, wobei wir die Aktie weiterhin insbesondere für mittel-
bis längerfristig orientierte Investoren und Anleger mit Interesse an
Nachbesserungsthemen, die derartige Engagements nicht selbst eingehen können
oder wollen, als attraktiv erachten.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=a1c70ba196ffe531eb1d8faa966cec57

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden: https://gsc-research.de

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