Original-Research: Scherzer & Co. AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: Scherzer & Co. AG - von GSC Research GmbH 14.10.2026 / 16:16 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GSC Research GmbH zu Scherzer & Co. AG Unternehmen: Scherzer & Co. AG ISIN: DE0006942808 Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2026 Empfehlung: Kaufen seit: 14.10.2026 Kursziel: 3,50 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 15.09.2021, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen Erstes Halbjahr 2026 mit hohem Gewinnausweis In den ersten sechs Monaten 2026 konnte die Scherzer & Co. AG an die positive Entwicklung der letzten beiden Geschäftsjahre anknüpfen und erneut einen Gewinn ausweisen, der zudem erfreulich hoch ausfiel. Dies resultierte maßgeblich aus Erträgen aus der Nachbesserung bei Generali Deutschland Holding von 3,3 Mio. Euro sowie der vereinnahmten Dividendenzahlung von Rocket Internet in Höhe von ebenfalls 3,3 Mio. Euro. Zwar handelt es sich einerseits insbesondere bei der Generali-Nachbesserung um einen einmaligen Effekt, der sich so nicht auf die Zukunft projizieren lässt. Andererseits bilden Erträge aus Nachbesserungen und Transaktionen im Bereich der Sondersituationen aber einen festen Bestandteil des von Scherzer verfolgten Investment-Ansatzes, so dass die Kölner hier - wenn auch unregelmäßig und nicht prognostizierbar - immer wieder teils beträchtliche Gewinne einfahren können. Mit der opportunistischen Anlagestrategie mit einem Mix aus chancen- und sicherheitsorientierten Investments und dem Fokus auf Beteiligungen an Unternehmen in Sondersituationen erachten wir Scherzer daher insgesamt als solide aufgestellt, um auf mittel- bis langfristige Sicht eine gute Performance liefern zu können. Als positiv bewerten wir in diesem Zusammenhang auch, dass der Vorstand des breit in der Small- und Mid-Cap-Szene vernetzten Teams direkt und indirekt mit rund 1,3 Millionen Scherzer-Aktien entsprechend etwa 4,8 Prozent des Grundkapitals hinter der Gesellschaft steht. Zudem besteht die Verpflichtung, die Hälfte der Netto-Tantiemen in eigene Anteilsscheine zu investieren. Die maßgebliche Messgröße für den Erfolg der Kölner Beteiligungsgesellschaft bildet dabei der NAV (Net Asset Value - innerer Wert) der Scherzer-Aktie. Dieser erhöhte sich seit Jahresbeginn bis Ende September von 3,39 auf 3,50 Euro, unter Berücksichtigung der im Mai gezahlten Dividende von 0,05 Euro errechnet sich daraus ein Wertzuwachs von 4,7 Prozent. Damit konnten die Kölner Investmentspezialisten den DAX (+2,9 %) und MDAX (+0,7 %) outperformen, lediglich der SDAX (+7,3 %) entwickelte sich besser. Zwar legte der Kurs des Scherzer-Anteilsscheins in den ersten neun Monaten 2026 mit einem Plus von 9,9 Prozent deutlich überproportional zum inneren Wert zu. Auf dem aktuellen Niveau von 2,62 Euro besteht aber immer noch ein erheblicher Abschlag von gut 25 Prozent auf den zuletzt publizierten NAV, der für uns nicht nachvollziehbar ist. In Anlehnung an den zuletzt gemeldeten inneren Wert belassen wir unser Kursziel für die Scherzer-Aktie unverändert bei 3,50 Euro. Auf dieser Basis weist das Papier derzeit ein Upside-Potenzial von gut einem Drittel auf. Dabei reduziert sich die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteilsscheine durch das laufende neue Aktienrückkaufprogramm weiter, woraus sich entsprechende positive Effekte auf den NAV je Aktie im Umlauf ergeben. Hinzu kommen noch die - jeweils nicht in die NAV-Berechnung einfließenden - Ertragschancen aus den Nachbesserungsrechten, die sich aktuell auf 123,6 Mio. Euro entsprechend 4,73 Euro je Aktie im Umlauf stellen, sowie den PEAQ-Token, die gemäß den bestehenden Lock-Up- und Vesting-Vereinbarungen seit August 2025 sukzessive veräußert werden können. Insgesamt stufen wir den Scherzer-Anteilsschein daher nach wie vor als klaren "Kauf" ein, wobei wir die Aktie weiterhin insbesondere für mittel- bis längerfristig orientierte Investoren und Anleger mit Interesse an Nachbesserungsthemen, die derartige Engagements nicht selbst eingehen können oder wollen, als attraktiv erachten. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=a1c70ba196ffe531eb1d8faa966cec57

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://gsc-research.de Kontakt für Rückfragen: GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Postanschrift: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0)2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0)2501 / 44091 - 22 E-Mail: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=566a2c9d-c7d9-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2415918 14.10.2026 CET/CEST °