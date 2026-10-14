Papst Leo an Lungenkrebs erkrankt - Prognose offen

- von Joshua ⁠McElwee

Rom, 13. Okt (Reuters) - Papst Leo ist an Lungenkrebs erkrankt. Dem 71-Jährigen sei bei einer Operation am Dienstag der untere rechte Lungenlappen entfernt worden, teilte der Vatikan am Abend mit. Dabei habe eine Gewebeuntersuchung den Verdacht auf ein sogenanntes Adenokarzinom bestätigt, eine häufige Form von Lungenkrebs. Der Eingriff in der Gemelli-Klinik in Rom sei aber erfolgreich verlaufen. Der Pontifex ‌sei normal aufgewacht und erhole sich in seinem Krankenzimmer. Die Diagnose kann gleichwohl einen erheblichen gesundheitlichen Rückschlag für den Papst bedeuten. Eine Prognose dazu gab es am Dienstag zunächst aber nicht.

Der leitende Chirurg des Papstes, ⁠Dr. Stefano Margaritora, ⁠und sein Leibarzt, Dr. Luigi Carbone, erklärten in einer Stellungnahme, dass der Eingriff etwa 90 Minuten dauerte und erfolgreich verlief, ohne dass Komplikationen auftraten. "Um den Eingriff kurativ zu gestalten, wurde der Unterlappen der rechten Lunge mithilfe einer videoassistierten Technik entfernt", erklärten sie und machten damit deutlich, dass das Ziel darin bestand, das gesamte Krebsgewebe zu entfernen. Gewebeproben, die während der Operation entnommen wurden, hätten den Verdacht der Ärzte bestätigt, der bereits bei vorbereitenden ‌Untersuchungen aufgekommen war, hieß es.

Außenstehende Mediziner erklärten, zur Beurteilung des Falls ‌und der Prognose müsse man die Größe des entfernten Tumors sowie die Information kennen, ob sich der Krebs auf die Lymphknoten ausgebreitet habe. Dazu machte der Vatikan aber keine Angaben. "Wir kennen zwar die Diagnose, aber noch nicht das Stadium. Dies ⁠ist entscheidend für die Prognose und die Behandlung", sagte Stephen Liu, Lungenkrebsexperte an der Georgetown University in Washington und ‌Abteilungsleiter für Hämatologie und Onkologie am MedStar Georgetown University ⁠Hospital. "Wenn es sich um einen kleinen Lungenkrebs ohne Befall der Lymphknoten handelt, dürfte die Operation allein bereits heilend wirken", sagte Liu der Nachrichtenagentur Reuters. "Sollte die abschließende Analyse jedoch einen größeren Befall durch den Krebs ergeben, deutet dies auf eine schlechtere Prognose hin."

Anfang der Woche hatte der Vatikan mitgeteilt, Leo ‌werde voraussichtlich etwa eine Woche im Krankenhaus bleiben und alle ⁠seine öffentlichen Termine bis zum 20. Oktober seien ⁠abgesagt worden.

Leo war im Mai 2025 zum Nachfolger des im Alter von 88 Jahren verstorbenen Papstes Franziskus gewählt worden. Er gilt für einen Kirchenführer als verhältnismäßig jung. Leo treibt Sport, spielt unter anderem Tennis und ist nicht als Raucher bekannt. Auch gesundheitliche Probleme gab es zuletzt nicht. Vom 6. bis zum 17. November ist eine Reise nach Uruguay, Argentinien und Peru geplant.

Einen Stellvertreter für das Oberhaupt der weltweit 1,4 Milliarden Katholiken gibt es nicht. Im Falle einer Erkrankung des Papstes arbeitet die Verwaltung des Vatikans regulär weiter, Entscheidungen, die seine Zustimmung erfordern, werden aber aufgeschoben. Leo wurde 1955 als Robert Prevost in Chicago geboren und wirkte ⁠jahrzehntelang als Missionar und Bischof in Peru. Dort überlebte er 1985 als junger Priester eine schwere Typhus-Erkrankung.

(Unter Mitarbeit von Matteo Negri, Cristiano Corvino und Clara Schoenthaler. Geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)