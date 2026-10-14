Pharma-Auftragsfertiger Lonza setzt Mittelfristziele

Zürich, 14. ⁠Okt (Reuters) - Der Schweizer Pharma-Auftragsfertiger Lonza hat konkrete mittelfristige Ziele festgelegt und seinen Ausblick für 2026 bestätigt. Lonza strebt mittelfristig eine bereinigte Ebitda-Marge im oberen 30-Prozent-Bereich an, wie das Unternehmen am ‌Mittwoch im Vorfeld seines Kapitalmarkttages mitteilte. Das währungsbereinigte organische Umsatzwachstum soll bei zehn bis 13 Prozent liegen und das ⁠bereinigte Ergebnis ⁠vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dabei stärker wachsen als der Umsatz. Die Entwicklung im dritten Quartal entsprach in allen Geschäftsbereichen den Erwartungen, erklärte der Konzern. Lonza rechnet für 2026 somit weiterhin mit einer bereinigten Ebitda-Marge von 33 ‌bis 34 Prozent, nachdem diese Prognose ‌im Juli angehoben worden war.

Nach dem geplanten Verkauf der Sparte Capsules & Health Ingredients will sich Lonza als reiner Auftragsfertiger für Medikamente ⁠aufstellen. Der Abschluss der im März mit Lone Star Funds ‌vereinbarten Transaktion im Volumen von ⁠drei Milliarden Dollar wird bis Ende 2026 erwartet. "Wir sind bereit, im Rahmen der 'One Lonza'-Strategie verstärkt auf ergänzende Zukäufe zu setzen", hieß es in einer Präsentation. Der ‌wichtige Biologika-Standort im kalifornischen Vacaville, ⁠den Lonza 2024 von Roche ⁠übernommen hatte, könne in den frühen 2030er Jahren bei konstanten Wechselkursen einen Spitzenumsatz von bis zu zwei Milliarden Franken (2,4 Milliarden Dollar) erreichen. Finanzchef Philippe Deecke hatte im Juli erklärt, dass der Umsatz dort bis 2028 weitgehend stagnieren werde und erst danach mit einem deutlicheren Wachstum zu rechnen sei.

(Bericht von Marleen Käsebier und Kira Britten, redigiert ⁠von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)