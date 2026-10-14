Portugals Regierung: Lufthansa gewinnt Bieterrennen um Airline TAP

Lissabon, 14. ⁠Okt (Reuters) - Die Lufthansa kann bei der portugiesischen Fluggesellschaft TAP einsteigen und damit ihr Geschäft mit Lateinamerika ausbauen. Die deutsche Airline erhalte für 1,2 Milliarden Euro den ‌Zuschlag für einen Anteil von 44,9 Prozent und habe sich damit gegen den Rivalen Air France-KLM durchgesetzt, ⁠teilte ⁠Portugals Regierung am Mittwoch nach einem Kabinettsbeschluss in Lissabon mit. Das Angebot der Lufthansa sei 16 Prozent höher gewesen als das von Air France-KLM, sagte Ministerpräsident Luis Montenegro.

Portugal will die in der Corona-Krise ‌2020 verstaatlichte Fluggesellschaft wieder teilprivatisieren ‌und hat den Prozess im Juli 2025 neu gestartet. Air France-KLM und die Lufthansa hatten im September ihre ⁠endgültigen Gebote für die Beteiligung eingereicht und auf Druck ‌der Regierung in Lissabon ihre ⁠Offerten noch einmal nachgebessert. Nach Ansicht der Regierung muss die Fluggesellschaft Teil eines Luftfahrtkonzerns werden, da EU-Beihilferegeln weitere staatliche Hilfen verbieten.

Für die ‌Lufthansa sind vor allem ⁠Verbindungen nach Lateinamerika interessant, insbesondere ⁠nach Brasilien. Lissabon soll als Drehkreuz gestärkt werden und die nationale Identität der Airline TAP wie bei anderen Töchtern der Gruppe gewahrt bleiben, hatte der Konzern in der Vergangenheit erklärt. TAP ist auch wegen ihrer Verbindungen in das portugiesischsprachige Afrika und in die USA attraktiv.

(Bericht von Sergio Goncalvez, ⁠geschrieben von Klaus Lauer, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)