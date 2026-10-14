Pressestimme: 'Frankenpost' zu E-Autos
dpa-AFX · Uhr
HOF (dpa-AFX) - Die "Frankenpost" zu E-Autos:
"Die Nachfrage zu gebrauchten E-Autos ist in den vergangenen Wochen rasant gestiegen. Beim Neuwagenkauf ist das nicht anders: Für viele Bestellungen gelten lange Lieferzeiten. E-Autos werden zum gefragten Gut - nicht weil es die Politik so will. Und auch nicht deshalb, weil jetzt alle Autofahrer über Nacht zu Grünen geworden sind. Es liegt schlicht und ergreifend an den enorm hohen Kosten für Benzin und Diesel: Schließlich muss man derzeit für eine Fahrt mit einem Verbrenner doppelt soviel hinlegen wie für die im Elektroauto. Der Geldbeutel war schon immer ein großer Motivator!"/yyzz/DP/men
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