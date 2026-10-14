Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Koalition/Merz

dpa-AFX · Uhr
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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der "Münchner Merkur" zu Koalition/Merz:

"Die Berliner Drama-Koalition hat sich mit dem "unmenschlich"-Tamtam um den Rücktritt von SPD-Chefin und Arbeitsministerin Bärbel Bas nochmal selbst übertroffen. Doch ergibt sich für den Kanzler mit dem Abgang der mächtigsten Frau dieser Regierung zugleich die Chance auf einen Neuanfang. Denn Bas war die Verkörperung der Angststarre, aus der heraus die SPD zentrale Reformen der Koalition verschleppt. Ob bei Rente, Arbeitszeiten und Sozialmissbrauch: Nie gelang es der Ministerin, wie einst Schröder aus der Logik der Parteipolitik herauszutreten. Ihr Nachfolger Alexander Schweitzer schleppt als Ressortchef nicht die Last des Parteivorsitzes mit sich herum, die Bas lähmte, als Ministerin das staatspolitisch Notwendige zu tun. Die Frage ist nur, was die heimliche SPD-Chefin ihm erlaubt."/yyzz/DP/men

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