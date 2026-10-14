Prozess um Nord-Stream-Sprengung - Ukrainischer Ex-Offizier vor Gericht

Hamburg/Berlin, 14. Okt (Reuters) - ⁠Vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg hat am Mittwoch der Prozess gegen den mutmaßlichen Drahtzieher der Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines vor gut vier Jahren begonnen. Dem ukrainischen Staatsbürger und Ex-Offizier Serhii K. wird vorgeworfen, den Sabotageakt im September 2022 geplant und federführend ausgeführt zu haben. Die Anklage wurde vom Generalbundesanwalt erhoben. Serhii K. bestreitet jegliche Beteiligung. Offen ist zudem die Frage, wer die ‌Tat in Auftrag gegeben hat. Die ukrainische Regierung weist eine Beteiligung ebenso zurück wie die russische.

Serhii K. war im August 2025 in Italien festgenommen und im November nach Deutschland überstellt worden. Bei den Explosionen im September 2022 ⁠wurden drei der ⁠vier Stränge der Pipelines Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee zerstört. Es handelte sich um eine der größten Sabotageaktionen an kritischer Infrastruktur der jüngeren Geschichte. Über Nord Stream wurde russisches Gas direkt nach Deutschland geleitet. Verantworten muss sich der Angeklagte wegen des Angriffs auf zivile Ziele und der Herbeiführung von Sprengstoffexplosionen, was die Bundesanwaltschaft als Kriegsverbrechen einstuft.

Vor dem Gerichtsgebäude in Hamburg versammelten sich Demonstranten, um ihre Unterstützung für den Angeklagten zu bekunden. Auf einem Plakat war ‌die Frage "Was sind Kriegsverbrechen?" zu lesen. "Russland ist der einzige Kriegsverbrecher, der auf ‌die Anklagebank gehört", sagte einer der Demonstranten. Der Prozess gilt als diplomatisch und politisch hochgradig sensibel für die Bundesregierung, die die Ukraine im Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg vehement unterstützt, obwohl die Spuren für die Tat nach Kiew führen. Die russische Regierung erklärte ⁠am Montag, sie erwarte ein "gerechtes Urteil", das die Namen der Täter und Hintermänner offenlege.

VERHANDLUNGSTAGE ZUNÄCHST BIS FEBRUAR ANGESETZT

Den Ermittlungen ‌zufolge reiste Serhii K. etwa drei Wochen vor den Anschlägen mit ⁠einem gefälschten ukrainischen Pass über Polen nach Deutschland ein. Die Gruppe soll von Rostock aus mit der gecharterten Segeljacht "Andromeda" zur dänischen Insel Bornholm gefahren sein, um dort Spezialsprengstoff mit Zeitzündern am Meeresboden anzubringen. Der "Spiegel" und das ZDF hatten berichtet, dass sich fünf Männer und eine Frau an Bord der Jacht befanden. Am ‌26. September 2022 registrierten schwedische Seismologen mehrere Explosionen im Abstand ⁠von etwa 17 Stunden. Drei der vier betonummantelten ⁠Stahlröhren der 1200 Kilometer langen Pipeline wurden zerstört, wodurch riesige Mengen Methangas in die Atmosphäre austraten.

Serhii K. ist der einzige Angeklagte in diesem Verfahren. In Kroatien wurde jedoch mit Vladimir Z. ein Mann festgenommen, der als einer der Taucher der Gruppe verdächtigt wird. Die Nord-Stream-Leitungen liegen in einer Tiefe von 80 bis 110 Metern in der Ostsee. Sie wurden vom russischen Gaskonzern Gazprom gebaut, um jährlich bis zu 110 Milliarden Kubikmeter Gas nach Deutschland zu liefern. Zum Zeitpunkt der Explosionen hatte Moskau die Lieferungen über Nord Stream 1 wegen der europäischen Sanktionen nach der Invasion in der Ukraine eingestellt. Die fertiggestellte Pipeline Nord Stream 2 wurde von der Bundesregierung kurz vor dem russischen ⁠Angriff im Februar 2022 nicht zertifiziert.

Mit einem schnellen Urteil wird in dem Prozess nicht gerechnet. Angesetzt sind bislang Verhandlungstage bis in den Februar nächsten Jahres.

(Bericht von Miranda MurrayBearbeitet von James Mackenzie und Alexander RatzRedigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)