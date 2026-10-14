- von Miranda Murray

Hamburg, ⁠14. Okt (Reuters) - Im Prozess um die Sabotage der Nord-Stream-Pipelines hat die Verteidigung des angeklagten ukrainischen Ex-Offiziers zum Auftakt argumentiert, die Sprengung der Leitung sei möglicherweise kein Verbrechen gewesen. Der 50-jährige Serhij Kusnesow muss sich seit Mittwoch vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg wegen des Sabotageakts vor gut vier Jahren verantworten. Ihm wird vorgeworfen, im September 2022 eine Gruppe ukrainischer Agenten angeführt zu haben, um die Ostsee-Pipelines zu zerstören. Offen ist, in welchem Auftrag dies geschah. Die ‌ukrainische Regierung weist wie die russische eine Verantwortung dafür zurück.

Kusnesows Anwalt Nicola Canestrini beantragte zum Prozessauftakt die Einstellung des Verfahrens und argumentierte, die Pipeline sei eine "russische Waffe" und damit ein legitimes Ziel gewesen. "Ist es rechtswidrig, die Infrastruktur eines Angreifers zu zerstören, ohne dass ein Mensch ⁠zu Schaden kommt?" fragte ⁠Canestrini vor Gericht. Kusnesow bestreitet jegliche Beteiligung an den Anschlägen. Der Angeklagte erschien im grauen Anzug und mit kahlgeschorenem Kopf im Gerichtssaal. Er machte von seinem Schweigerecht Gebrauch, verbarg sein Gesicht jedoch nicht. Seine Anwälte erklärten, Kusnesow könne sich nicht angemessen verteidigen, da er zur Wahrung ukrainischer Staatsgeheimnisse verpflichtet sei. Seinem Mandanten seien dabei die Hände gebunden, sagte Canestrini.

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, gemeinsam mit anderen ukrainischen Militärangehörigen im Auftrag nicht näher identifizierter staatlicher Stellen der Ukraine gehandelt zu haben. Die Ankläger stufen die Taten als Kriegsverbrechen ein, da zivile Ziele angegriffen und die öffentliche ‌Versorgung beschädigt wurden. Ziel sei es gewesen, Russland nach dessen Einmarsch in die Ukraine wichtige ‌Einnahmen zu entziehen.

"WAS SIND KRIEGSVERBRECHEN?"

Vor dem Hamburger Gerichtsgebäude versammelten sich Demonstranten, um ihre Unterstützung für den Angeklagten zu bekunden. Auf einem Plakat war die Frage "Was sind Kriegsverbrechen?" zu lesen. "Russland ist der einzige Kriegsverbrecher, der auf die Anklagebank gehört", sagte einer der Demonstranten. Der Fall gilt als politisch hochbrisant für die Bundesregierung. Berlin ⁠unterstützt die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland weiterhin vehement, obwohl die Spuren nach Kiew führen. Die ukrainische Regierung bestreitet jedoch jegliche Beteiligung.

Die russische Regierung erklärte ‌am Montag, sie erwarte ein "gerechtes Urteil", das die Namen der Täter und ⁠Hintermänner offenlege. Kusnesow ist der einzige Angeklagte in diesem Verfahren. In Kroatien wurde jedoch mit Wladimir S. ein Mann festgenommen, der verdächtigt wird, einer der Taucher der Gruppe gewesen zu sein.

PROZESS WIRD MINDESTENS BIS FEBRUAR ANDAUERN

Den Ermittlungen zufolge reiste Kusnesow etwa drei Wochen vor den Anschlägen mit einem gefälschten ukrainischen Pass über Polen nach Deutschland ein. Die Gruppe soll von Rostock aus mit der ‌gecharterten Segeljacht "Andromeda" zur dänischen Insel Bornholm gefahren sein, um dort Spezialsprengstoff am Meeresboden ⁠anzubringen. Der "Spiegel" und das ZDF hatten berichtet, dass sich fünf ⁠Männer und eine Frau an Bord der Jacht befanden. Die "Andromeda" verließ Rostock am 6. September und kehrte am 23. September 2022 zurück. Am 26. September 2022 zerstörten mehrere Explosionen drei der vier betonummantelten Stahlröhren der 1200 Kilometer langen Pipeline. Dies führte zum Austritt riesiger Mengen Methangas.

Die Nord-Stream-Leitungen liegen in einer Tiefe von 80 bis 110 Metern in der Ostsee. Sie wurden vom russischen Gaskonzern Gazprom gebaut, um jährlich bis zu 110 Milliarden Kubikmeter Gas nach Deutschland zu liefern. Zum Zeitpunkt der Explosionen hatte Moskau die Lieferungen über Nord Stream 1 wegen der europäischen Sanktionen nach der Invasion in der Ukraine bereits eingestellt. Die fertiggestellte Pipeline Nord Stream 2 wurde von der Bundesregierung kurz vor dem russischen Angriff im Februar 2022 nicht zertifiziert.

Der Prozess soll voraussichtlich bis Februar kommenden Jahres dauern. Das Verfahren birgt zudem innenpolitischen Zündstoff. Die in Umfragen ⁠seit über einem Jahr führende AfD fordert ein Ende der Militärhilfe für die Ukraine und eine Wiederaufnahme der Energiebeziehungen zu Moskau. Westliche Regierungen hatten anfangs vor allem Russland als möglichen Verursacher verdächtigt. Moskau wies dies stets als absurd zurück.

(Bearbeitet von James Mackenzie und Alexander RatzRedigiert von Christian GötzBei Rückfragen wenden Sie ‌sich an berlin.newsroom@tr.com)