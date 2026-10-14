Berlin, ⁠14. Okt (Reuters) - Rauchen wird ab 2027 deutlich teurer. Der Finanzausschuss des Bundestages stimmte am Mittwoch für den entsprechenden Gesetzentwurf. Dabei wurden die Vorgaben noch ‌verschärft, wie der Bundestag mitteilte. Das Gesetz soll nun am Donnerstagabend vom Parlament beschlossen werden.

Über ⁠einen ⁠Zeitraum von vier Jahren sind regelmäßige Erhöhungen geplant, die dazu dienen sollen, die Löcher im Haushalt zu stopfen. Denn die regierungstragenden Fraktionen im Bundestag von Union und SPD änderten ‌den Entwurf so ab, dass ‌im kommenden Jahr nun Steuermehreinnahmen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro erwartet werden. Das sind 750 ⁠Millionen Euro mehr als im ursprünglichen Entwurf. "Im Jahr ‌2030 werden jetzt Mehreinnahmen ⁠von 4,461 Milliarden Euro erwartet, 872 Millionen Euro mehr als im Ursprungsentwurf."

Die schwarz-rote Koalition erhofft sich davon - ähnlich wie bei der ‌geplanten Zuckersteuer auf ⁠Getränke - eine Lenkungswirkung, so ⁠dass Bürger gesünder leben. Die Oppositionsparteien AfD, Grüne und Linke lehnten den Entwurf im Finanzausschuss ab. Kritisiert wurde unter anderem eine weitere finanzielle Belastung der Konsumenten. Außerdem wird befürchtet, dass der Schwarzmarkt dadurch angeschoben wird.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)