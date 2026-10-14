Berlin, ⁠14. Okt (Reuters) - Die Bundesregierung will Steuervorteile der Deutschen Post und einiger Konkurrenten bei Geschäftskundenbriefen abschaffen. Dazu brachte das Kabinett am Mittwoch in Berlin zwei ‌Vorlagen aus dem Wirtschafts- und dem Finanzministerium auf den Weg. Die von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) vorgelegte ⁠Änderung ⁠des Postgesetzes sieht vor, den Geschäftskundenbriefbereich nicht mehr als Teil der umsatzsteuerbefreiten Grundversorgung einzuordnen. Damit werden sogenannte Teilleistungen aus dem Katalog der Universaldienstleistungen gestrichen. Flankierend dazu wird das Umsatzsteuergesetz an ‌EU-Recht angepasst.

Die Änderung des Postgesetzes ‌begründet das Ministerium mit dem Ziel, wettbewerbliche Fehlentwicklungen zu korrigieren und gleiche Bedingungen für alle Anbieter zu ⁠schaffen. Die Geschäftskundenbriefdienste der Deutschen Post AG und ‌einiger Wettbewerber seien von ⁠der Umsatzsteuer befreit, die Leistungen der übrigen Konkurrenten aber nicht. Diese Wettbewerbsverzerrung solle beendet werden. Die Regierung folge damit einer Empfehlung ‌der Monopolkommission.

Kern der ⁠von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) verantworteten ⁠Änderung des Umsatzsteuergesetzes ist die Umsetzung von EU-Recht und der Abbau von Bürokratie. Künftig sollen Unternehmen, die zu Universaldienstleistungen verpflichtet sind, die Steuerbefreiung ohne eine gesonderte Bescheinigung des Bundeszentralamts für Steuern in Anspruch nehmen können.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Ralf Banser Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)