René Benko: Fußfessel statt Gefängnis

dpa-AFX · Uhr
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INNSBRUCK (dpa-AFX) - Der wegen Betrugs verurteilte Immobilieninvestor René Benko wechselt vom Gefängnis in den Hausarrest mit Fußfessel. Ein entsprechender Antrag des Signa-Gründers wurde vom Landesgericht Innsbruck gewährt, wie eine Gerichtssprecherin der Deutschen Presse-Agentur mitteilte./al/DP/mis

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