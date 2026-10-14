Renk erhält weiteren Auftrag für Leopard-2-Getriebe

dpa-AFX · Uhr
Thema: Rüstung
onvista bei Google bevorzugen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Rüstungszulieferer Renk soll mehr Getriebe für den Kampfpanzer Leopard 2 und weitere Fahrzeuge liefern. Der Auftrag des Panzerherstellers KNDS habe einen Umfang von rund 130 Millionen Euro, teilte Renk am Mittwoch anlässlich einer Branchenmesse in der US-Hauptstadt Washington mit. Die Bestellung umfasse neben den Getrieben auch die Getriebesteuerung sowie den Gangwahlschalter für den Kampfpanzer und weitere Fahrzeuge aus der Leopard-2-Familie. Die Auslieferung solle 2029 beginnen und im Jahr 2032 abgeschlossen werden./stw/stk

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
RENK

Das könnte dich auch interessieren

MDax-Verlierer
Schaeffler fällt auf Zwölfmonats-Tief nach Quartalszahlengestern, 09:35 Uhr · dpa-AFX
Schaeffler fällt auf Zwölfmonats-Tief nach Quartalszahlen
Mehr eingespart als gedacht
Schaeffler kommt bei Personalabbau zügig voran12. Okt. · dpa-AFX
Schaeffler kommt bei Personalabbau zügig voran
Vorläufige Zahlen
Schaeffler: Umsatz auf Vorjahresniveau – Aktie im Minusgestern, 07:50 Uhr · dpa-AFX
Schaeffler: Umsatz auf Vorjahresniveau – Aktie im Minus
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Ausflug ins Trading: Drei Dinge, die ich gelernt habegestern, 07:00 Uhr · onvista
Plus
Studie von Bain & Company
Analysten sehen 2,7-Billionen-Lücke bei KI-Umsätzen12. Okt. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehen11. Okt. · Acatis
Alle Plus-Analysen