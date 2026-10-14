Renk erhält weiteren Auftrag für Leopard-2-Getriebe

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Rüstungszulieferer Renk soll mehr Getriebe für den Kampfpanzer Leopard 2 und weitere Fahrzeuge liefern. Der Auftrag des Panzerherstellers KNDS habe einen Umfang von rund 130 Millionen Euro, teilte Renk am Mittwoch anlässlich einer Branchenmesse in der US-Hauptstadt Washington mit. Die Bestellung umfasse neben den Getrieben auch die Getriebesteuerung sowie den Gangwahlschalter für den Kampfpanzer und weitere Fahrzeuge aus der Leopard-2-Familie. Die Auslieferung solle 2029 beginnen und im Jahr 2032 abgeschlossen werden./stw/stk