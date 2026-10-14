ROUNDUP: Freenet übernimmt Fernsehdienst waipu.tv komplett - Aktie legt zu

dpa-AFX · Uhr
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BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Der Mobilfunkanbieter Freenet übernimmt waipu.tv komplett. Ein möglicher Börsengang der Online-Fernsehplattform ist damit vom Tisch. Für die restlichen rund 25 Prozent der Anteile der Betreiberin Exaring AG bezahlt Freenet 76 Millionen Euro. Wenn die Geschäfte von waipu.tv künftig sehr gut laufen, könnten noch einmal bis zu 50 Millionen Euro hinzukommen, teilte der Mobilfunkanbieter am Dienstagabend in Büdelsdorf mit. An der Börse wurden die Neuigkeiten am Mittwoch positiv aufgenommen.

Die Freenet-Aktie gewann am Vormittag 1,2 Prozent auf 22,360 Euro und war damit einer der stärkeren Titel im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier jedoch immer noch fast ein Viertel verloren.

Insgesamt wird die waipu.tv-Mutter Exaring AG gemessen an dem Kaufvertrag mit rund 300 Millionen Euro bewertet. "Eine bislang von Minderheitsaktionären angestrebte Börsennotierung wird damit nicht weiterverfolgt", sagte Freenet-Finanzchef Ingo Arnold laut Mitteilung.

Noch im April hatte Freenet den Börsengang der Streaming-Plattform als eine von mehreren strategischen Optionen genannt. Im August war allerdings schon durchgesickert, dass es doch auf eine Komplettübernahme hinauslaufen würde.

Den vereinbarten Kaufpreis will Freenet vollständig aus liquiden Mitteln stemmen. Auch an den künftigen Dividenden für seine Aktionäre will das Unternehmen keine Abstriche machen. Freenet sieht das IPTV-Angebot von waipu.tv als strategischen Wachstumstreiber. Bei IPTV handelt es sich um das Streaming linearer herkömmlicher Fernsehprogramme über das Internet./stw/he/lew/mis

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