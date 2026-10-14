ROUNDUP/Russische Drohnenangriffe: Tote im westukrainischen Luzk
dpa-AFX · Uhr
LUZK (dpa-AFX) - Durch russische Drohnenangriffe sind in der westukrainischen Großstadt Luzk mindestens sechs Menschen getötet worden. Etwa ein Dutzend weitere Menschen sei verletzt worden, teilte die Militärverwaltung des Gebiets Wolhynien in sozialen Netzwerken mit. Demnach gerieten ein Wohnheim und ein Lebensmittelgeschäft in Brand, zudem wurde ein Wohngebäude im Stadtzentrum beschädigt. Luzk ist etwas mehr als 80 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt.
Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine großangelegte russische Invasion./ast/DP/men
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