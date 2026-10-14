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SAP - Mehrfacher Ausbruch + saisonales Sahnehäubchen

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Mehrfacher Ausbruch + saisonales Sahnehäubchen

Mit einem Plus von über 35% ist die SAP-Aktie der Topperformer der vergangenen sechs Monate unter den DAX®-Titeln. Damit verfügt das Papier aktuell über die höchste Relative Stärke (Levy) aller deutschen „blue chips“ (siehe „HSBC Trendkompass“). Charttechnisch kommt der Bruch des Abwärtstrends seit Juli 2025 (akt. bei 175,30 EUR), die Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 179,95 EUR) sowie die Auflösung der jüngsten Schiebezone nach oben hinzu (siehe Chart). Unter dem Strich definiert die Nackenzone des vorangegangenen Doppeltops bei rund 210 EUR ein wichtiges Erholungsziel, zumal dieses Level bestens mit dem Anschlusspotenzial der nach oben aufgelösten Tradingrange harmoniert. Die Bullen haben derzeit noch ein weiteres Argument auf ihrer Seite: Auf Basis der Daten seit Beginn des Jahrtausends befindet sich die SAP-Aktie in einer saisonal sehr günstigen Phase. Von Anfang Oktober bis Anfang Dezember kann der Titel im Mittel um 7 % zulegen. Für die Kürze der Zeitspanne ist das eine bemerkenswerte Kursentwicklung. Um die aktuelle Steilvorlage keinen unnötigen Risiken auszusetzen, gilt es in Zukunft indes, die 200-Wochen-Linie nicht mehr zu unterschreiten.

SAP (Weekly)

Chart SAP
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart SAP

Chart SAP
Quelle: LSEG, tradesignal²



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