Schlaues Geld kauft Treasuries – Quartalsbilanzen im Check
In der heutigen Mittagssendung analysiert Nico Santura unter anderem diese Aktien: Goldman Sachs, Alphabet, S&P Global, Nemetschek, Take-Two und BYD.
Herzlich willkommen zu deinem täglichen Marktupdate bei onvista. In der heutigen Sendung behandelt Nico Santura unter anderem diese Themen:
Das schlaue Geld kauft Treasuries
Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen sind zuletzt wieder merklich gefallen. Der Grund: Große Investoren schichten in Anleihen um. Nico erklärt, was dahinter steckt.
Goldman Sachs: Quartalszahlen in der Analyse
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat gestern die Quartalssaison eröffnet und starke Ergebnisse präsentiert. Nico nimmt sie für euch unter die Lupe und gibt sein Fazit zur Aktie ab.
Euer Userwunsch: Nemetschek
In der gestrigen Sendung habt ihr euch in den Kommentaren eine Analyse zu Software-Aktie Nemetschek gewünscht. Die Aktie ist durch das Aufkommen von KI extrem unter Druck geraten, der Kurs hatte zuletzt aber wieder deutlich angezogen.
Nico analysiert, was hier noch geht.
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