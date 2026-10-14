Märkte heute

Schlaues Geld kauft Treasuries – Quartalsbilanzen im Check

onvista · Uhr

In der heutigen Mittagssendung analysiert Nico Santura unter anderem diese Aktien: Goldman Sachs, Alphabet, S&P Global, Nemetschek, Take-Two und BYD.

onvista bei Google bevorzugen

Herzlich willkommen zu deinem täglichen Marktupdate bei onvista. In der heutigen Sendung behandelt Nico Santura unter anderem diese Themen:

Das schlaue Geld kauft Treasuries

Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen sind zuletzt wieder merklich gefallen. Der Grund: Große Investoren schichten in Anleihen um. Nico erklärt, was dahinter steckt.

Goldman Sachs: Quartalszahlen in der Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat gestern die Quartalssaison eröffnet und starke Ergebnisse präsentiert. Nico nimmt sie für euch unter die Lupe und gibt sein Fazit zur Aktie ab.

Euer Userwunsch: Nemetschek

In der gestrigen Sendung habt ihr euch in den Kommentaren eine Analyse zu Software-Aktie Nemetschek gewünscht. Die Aktie ist durch das Aufkommen von KI extrem unter Druck geraten, der Kurs hatte zuletzt aber wieder deutlich angezogen.

Nico analysiert, was hier noch geht.

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Alphabet A
BYD
Nemetschek
Alphabet C
Goldman Sachs
S&P Global

Das könnte dich auch interessieren

Märkte heute
Q3-Zahlen, US-Banken und Chinas Druck auf Chipwertegestern, 10:58 Uhr · onvista
Nico Santura
Märkte heute 08.10.2026
Micron: 3.000-Dollar-Kursziel – TSMC erzielt Rekordumsatz08. Okt. · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Märkte heute 07.10.2026
Porsche will sparen – Marvell setzt auf KI-Wachstum07. Okt. · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Ausflug ins Trading: Drei Dinge, die ich gelernt habegestern, 07:00 Uhr · onvista
Plus
Studie von Bain & Company
Analysten sehen 2,7-Billionen-Lücke bei KI-Umsätzen12. Okt. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehen11. Okt. · Acatis
Alle Plus-Analysen