Schlaues Geld kauft Treasuries – Quartalsbilanzen im Check

Herzlich willkommen zu deinem täglichen Marktupdate bei onvista. In der heutigen Sendung behandelt Nico Santura unter anderem diese Themen:

Das schlaue Geld kauft Treasuries

Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen sind zuletzt wieder merklich gefallen. Der Grund: Große Investoren schichten in Anleihen um. Nico erklärt, was dahinter steckt.

Goldman Sachs: Quartalszahlen in der Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat gestern die Quartalssaison eröffnet und starke Ergebnisse präsentiert. Nico nimmt sie für euch unter die Lupe und gibt sein Fazit zur Aktie ab.

Euer Userwunsch: Nemetschek

In der gestrigen Sendung habt ihr euch in den Kommentaren eine Analyse zu Software-Aktie Nemetschek gewünscht. Die Aktie ist durch das Aufkommen von KI extrem unter Druck geraten, der Kurs hatte zuletzt aber wieder deutlich angezogen.

Nico analysiert, was hier noch geht.