Sender: Lufthansa gewinnt wohl Bieterrennen um portugiesische TAP

Lissabon, ⁠13. Okt (Reuters) - Die Lufthansa steht einem Medienbericht zufolge vor dem Einstieg bei der portugiesischen Fluggesellschaft TAP. Der ‌deutsche Konzern werde den Zuschlag für einen Anteil von 44,9 Prozent erhalten ⁠und ⁠sich damit gegen den Rivalen Air France-KLM durchsetzen, berichtete der Fernsehsender SIC am Dienstagabend unter Berufung auf Insider. Die Lufthansa biete ‌den Kaufpreis vollständig in ‌bar an, während die Offerte des französisch-niederländischen Konkurrenten eine Mischung aus Bargeld ⁠und Aktien vorsehe. Zudem habe die ‌stärkere Finanzlage der ⁠Deutschen den Ausschlag gegeben.

Das portugiesische Infrastrukturministerium lehnte eine Stellungnahme ab. Die Regierung will am Mittwoch ‌auf einer ⁠außerordentlichen Kabinettssitzung über den ⁠Gewinner entscheiden.

Air France-KLM und die Lufthansa hatten im September ihre endgültigen Gebote für die Beteiligung eingereicht. Zuvor hatte die portugiesische Regierung beide Interessenten um Nachbesserungen gebeten.

(Bericht von Sergio Goncalvez, geschrieben von ⁠Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)