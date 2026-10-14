SPD-Politiker Wiese: Abgeordnete müssen in Rentenreform einbezogen werden

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Berlin, ⁠14. Okt (Reuters) - Die SPD hat den Vorwurf der Union zurückgewiesen, dass sie die Vorschläge der Rentenkommission wieder aufschnüren wolle. Im Gegenteil würden sich gerade ‌CDU und CSU nicht an die Vorschläge halten, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk ⁠Wiese, ⁠am Mittwoch in Berlin. So fordere CSU-Chef Markus Söder einerseits die Umsetzung der Vorschläge der Alterssicherungskommission, andererseits lehne er die vorgeschlagene Abschaffung der Minijobs aber ab. Zudem gebe es in ‌der CDU/CSU-Bundestagsfraktion starken Widerstand gegen ‌den Vorschlag, die Bundestagsabgeordneten in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen. Wiese kritisierte auch mangelnden Reformeifer beim Koalitionspartner.

Die ⁠Einbeziehung der Abgeordneten in die gesetzliche Rente sei ‌unbedingt nötig, betonte der ⁠SPD-Politiker. Damit werde man zwar die Finanzen der gesetzlichen Rentenversicherung für die nächsten Jahrzehnte nicht alleine in den Griff bekommen. "Aber ‌es ist ein ⁠symbolischer Akt", fügte er mit ⁠Hinweis auf die nötige Akzeptanz der Bevölkerung hinzu. Wiese widersprach zudem dem Vorwurf, dass die SPD nach dem Wechsel an der Spitze des Arbeitsministeriums die Debatte über Reformen verschleppen wolle.

(Bericht von Andreas Rinke, Holger Hansen, Christian Krämer; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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