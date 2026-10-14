Strafe für Geldwäsche-Verstöße drückt Gewinn der Bank of America
14. Okt (Reuters) - Eine milliardenschwere Strafzahlung wegen Mängeln bei der Geldwäschebekämpfung hat den Gewinn der US-Großbank Bank of America im dritten Quartal spürbar gedrückt. Der Überschuss in den drei Monaten bis Ende September sank um 17 Prozent auf 6,9 Milliarden Dollar, wie das zweitgrößte US-Geldhaus am Mittwoch mitteilte.
Im Vorjahreszeitraum hatte die Bank noch 8,3 Milliarden Dollar verdient. Der Gewinn je Aktie ging von 1,04 Dollar auf 91 Cent zurück. Das Institut stellte 1,2 Milliarden Dollar für Strafen von US-Behörden zurück. Die Aufseher ahnden damit weitreichende Versäumnisse der Bank beim Erkennen möglicher Geldwäsche und anderer illegaler Aktivitäten.
(Bericht von Arasu Kannagi Basil und Saeed Azhar; bearbeitet von Jörn Poltz, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)