Strafe für Geldwäsche-Verstöße drückt Gewinn der Bank of America

14. ⁠Okt (Reuters) - Eine milliardenschwere Strafzahlung wegen Mängeln bei der Geldwäschebekämpfung hat den Gewinn der US-Großbank Bank ‌of America im dritten Quartal spürbar gedrückt. Der Überschuss in den ⁠drei ⁠Monaten bis Ende September sank um 17 Prozent auf 6,9 Milliarden Dollar, wie das zweitgrößte US-Geldhaus am Mittwoch mitteilte.

Im ‌Vorjahreszeitraum hatte die Bank ‌noch 8,3 Milliarden Dollar verdient. Der Gewinn je Aktie ging ⁠von 1,04 Dollar auf 91 ‌Cent zurück. Das ⁠Institut stellte 1,2 Milliarden Dollar für Strafen von US-Behörden zurück. Die Aufseher ahnden damit ‌weitreichende Versäumnisse ⁠der Bank beim ⁠Erkennen möglicher Geldwäsche und anderer illegaler Aktivitäten.

(Bericht von Arasu Kannagi Basil und Saeed Azhar; bearbeitet von Jörn Poltz, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)