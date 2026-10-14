(Stellt im ⁠zweiten Satz Datum richtig: Die Studie wurde am Mittwoch und nicht am Dienstag veröffentlicht)

Frankfurt, 14. Okt (Reuters) - Die weltweiten Investitionen in neue Rechenzentren werden sich einer Studie zufolge auf absehbare Zeit nicht auszahlen. Bei Projekten ‌mit einem Gesamtvolumen von 3,5 Billionen Dollar drohten bis 2030 Abschreibungen, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Analyse der Beratungsfirma Gartner ⁠hervorging. ⁠Dies sei etwa die Hälfte der Ausgaben in diesem Zeitraum. "Unsere Untersuchungen deuten darauf hin, dass die KI-Umsätze im Geschäfts- und Privatkundenbereich nicht ausreichen werden, um Gewinne zu erzielen", sagte Gartner-Experte Will Sommer.

Bis 2030 müssten Rechenzentrumsbetreiber kumuliert 8,5 Billionen Dollar an Umsatz erwirtschaften, um ihre ‌Investitionen zu finanzieren und eine zugrunde ‌gelegte Rendite von zwölf Prozent zu erzielen, rechnete Sommer vor. Die KI-Erlöse in diesem Zeitraum dürften die Marke von 3,6 Billionen Dollar jedoch nicht ⁠überschreiten. Zudem müsse die aktuelle Generation an Hochleistungsservern in wenigen Jahren ‌durch modernere Rechner ersetzt werden.

Am ⁠stärksten wären hiervon die sogenannten Neoclouds betroffen, die sich auf den Betrieb von KI-Rechenzentren spezialisiert haben, schrieben die Gartner-Experten weiter. Sie rechneten damit, dass in den kommenden Jahren 80 Prozent dieser Unternehmen ‌ihren Betrieb einstellen müssen oder ⁠übernommen werden. Die großen, Hyperscaler genannten ⁠Cloud-Anbieter Amazon Web Services (AWS), Google und Microsoft verfügten dagegen über ausreichende anderweitige Einnahmequellen, um das aktuelle Investitionstempo aufrechtzuerhalten.

Die wieder aufgeflammte Furcht vor einem Abflauen des KI-Booms sorgte in den vergangenen Tagen an den Aktienmärkten für einen Ausverkauf bei Technologiewerten. Vergangene Woche hatte der australische Rechenzentrumsbetreiber Firmus seinen milliardenschweren Börsengang abgesagt. Es wäre das zweitgrößte Börsendebüt in der Geschichte des Landes gewesen.

(ericht von Hakan ⁠Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte))